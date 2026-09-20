Crimen en Perú: mataron a tiros a una candidata durante un acto de campaña

Después del ataque, fuerzas policiales montaron un operativo en la zona y aprehendieron a un hombre de 30 años, de nacionalidad venezolana, cuyas iniciales son L.I.O.D. La Policía Nacional del Perú indicó que durante el procedimiento le incautaron un arma de fuego. El sospechoso permanece a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.