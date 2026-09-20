Crimen en Perú: mataron a tiros a una candidata durante un acto de campaña
Susy Aponte Polo recibió disparos en un mercado de Caraz. Hay cinco heridos y un detenido.
Susy Isabel Aponte Polo, periodista y postulante al Gobierno Regional de Áncash, perdió la vida este sábado tras recibir disparos mientras participaba en una actividad proselitista en un mercado de Caraz, ciudad ubicada en el norte de Perú. El hecho ocurrió a menos de un mes de los comicios regionales fijados para el 4 de octubre.
La víctima, de 44 años y apodada “La China Polo”, recorría el lugar junto a miembros de su agrupación política, Socios por Áncash, cuando un atacante abrió fuego contra ella alrededor de las 12:40. La balacera también dejó cinco personas lesionadas, quienes fueron derivadas a centros asistenciales.
Después del ataque, fuerzas policiales montaron un operativo en la zona y aprehendieron a un hombre de 30 años, de nacionalidad venezolana, cuyas iniciales son L.I.O.D. La Policía Nacional del Perú indicó que durante el procedimiento le incautaron un arma de fuego. El sospechoso permanece a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.
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