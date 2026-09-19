Lo raro, esta vez, es que entre las opciones de voto no haya incluido “Inteligencia América” (ya que hablamos de IA y teniendo en cuenta para él y la mayoría de los estadounidenses América equivale a Estados Unidos) o, en otra muestra de su megalomanía, “Inteligencia Trump…”

La texto completo de la encuesta de Donald Trump

Muchas personas piensan que las palabras “Inteligencia Artificial” son inexactas y muy poco elocuentes en relación con la IA, o Inteligencia Artificial. Una descripción mucho más elegante y precisa de este nuevo fenómeno sería Inteligencia Superior (IS) o Inteligencia Extrema (IE) o Inteligencia Suprema (IS). Esta es una encuesta, ¡y apreciaría que todos voten! ¿Cuál es el mejor nombre para esta “Revolución” que no deja de crecer? Presidente DONALD J. TRUMP