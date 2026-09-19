Después del Golfo de México y el lago Ontario, ahora Donald Trump quiere renombrar la Inteligencia Artificial
El presidente de los Estados Unidos vuelve a dar muestras de su megalomanía y armó una encuesta en redes sociales proponiendo tres nombres nuevos para la IA.
Siempre propenso a la elocuencia y a cambiar nombres de cosas ya establecidas, como al Golfo de México (que quiere denominar “Golfo de América”) o el lago Ontario (que ordenó llamar también “América”), Donald Trump usó ahora las redes sociales para encuestar a sus seguidores sobre una nueva denominación para la inteligencia artificial (IA).
Según el presidente de los Estados Unidos, “las palabras ‘Inteligencia Artificial’ son inexactas y muy poco elocuentes en relación con la IA”, por lo cual lanzó una encuesta en su cuenta personal de X para hallarle un nuevo nombre más “elegante”.
Para el magnate neoyorkino, la intención es encontrar “una descripción mucho más elegante y precisa de este nuevo fenómeno” cuyos alcances todavía no están muy precisos (hay quienes arriesgan que podría causar el fin de la humanidad) y para ello propone tres denominaciones posibles.
Ellan son: Inteligencia Superior (IS), Inteligencia Extrema (IE) o Inteligencia Suprema (IS), planteando así que la todavía llamada IA tiene una inteligencia muy por encima de la humana; aunque tal vez el mandatario solo haya tenido en cuenta la suya propia…
La cuestión es que en su posteo confirma que “esta es una encuesta, ¡y apreciaría que todos voten! ¿Cuál es el mejor nombre para esta ‘Revolución’ que no deja de crecer?” Y los votos ya se cuentan por miles (de hecho, cualquiera puede hacerlo hasta este fin de semana).
Lo raro, esta vez, es que entre las opciones de voto no haya incluido “Inteligencia América” (ya que hablamos de IA y teniendo en cuenta para él y la mayoría de los estadounidenses América equivale a Estados Unidos) o, en otra muestra de su megalomanía, “Inteligencia Trump…”
La texto completo de la encuesta de Donald Trump
Muchas personas piensan que las palabras “Inteligencia Artificial” son inexactas y muy poco elocuentes en relación con la IA, o Inteligencia Artificial. Una descripción mucho más elegante y precisa de este nuevo fenómeno sería Inteligencia Superior (IS) o Inteligencia Extrema (IE) o Inteligencia Suprema (IS). Esta es una encuesta, ¡y apreciaría que todos voten! ¿Cuál es el mejor nombre para esta “Revolución” que no deja de crecer? Presidente DONALD J. TRUMP
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