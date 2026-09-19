Un agricultor encontró una losa de hierro de 60 toneladas y a todos sorprendió su origen

El Hoba está clasificado como una ataxita, un tipo poco frecuente de meteorito de hierro con un elevado contenido de níquel, y su estudio ayudó a los científicos a comprender mejor la composición de los asteroides metálicos primitivos y los procesos que dieron origen a los cuerpos del Sistema Solar.

Monumento nacional de Namibia desde 1955, se mantiene como el meteorito intacto más grande conocido sobre la superficie terrestre, superando al Chaco, en la Argentina, descubierto en 1969 por el lugareño Raúl Gómez, que localizó el cráter, siendo extraído a la superficie recién en 1980 por el geólogo estadounidense William Cassidy, con apoyo de la Fuerza Aérea Argentina y la NASA, con un peso de casi 29 toneladas.

Más grande aún que el Gancedo, otro fragmento del mismo meteorito caído en territorio chaqueño, descubierto en 2016 y con 30,8 toneladas de peso, considerado el segundo meteorito más grande del mundo (por detrás del Hoba y delante del Chaco), exhibido en el Parque Científico y Educativo "Campo del Cielo", en el municipio de Gancedo (Chaco).