Un agricultor encontró una losa de hierro de 60 toneladas y a todos sorprendió su origen
Se cree que cayó en el lugar hace unos 80.000 años y es considerado el meteorito más grande sobre la superficie de la Tierra.
Jacobus Hermanus Brits era un agricultor y un día realizó en sus tierras el hallazgo de su vida: una loza de hierro de 60 toneladas, ubicada cerca de Grootfontein, localidad situada en la región de Otjozondjupa, en el noreste de Namibia.
El enorme objeto está compuesto por hierro y níquel y sus dimensiones rondan los 2,7 metros de largo por 2,7 de ancho, con un grosor de 90 centímetros, concentrando el peso de medio centenar de automóviles medianos.
Corría 1920 y al alertar a las autoridades de la zona se descubrió el origen del bloque: era el fragmento de un meteorito que, según se cree, impactó en el lugar hace unos 80.000 años, aunque se estima que el material que lo compone se formó hace cientos de millones de años en el Sistema Solar.
Siguiendo la regla tradicional de la astronomía, según la cual estos objetos reciben el nombre del lugar geográfico donde son descubiertos, el meteorito fue bautizado como Hoba, haciendo honor a la granja donde Jacobus Hermanus Brits trabajaba: Hoba West.
Pasaron los años, las décadas, y el enorme bloque sigue en el lugar donde fue encontrado, habiéndose convertido en toda una atracción turística que año a año atrae a miles de personas interesadas en los objetos astronómicos o simplemente curiosos.
El Hoba está clasificado como una ataxita, un tipo poco frecuente de meteorito de hierro con un elevado contenido de níquel, y su estudio ayudó a los científicos a comprender mejor la composición de los asteroides metálicos primitivos y los procesos que dieron origen a los cuerpos del Sistema Solar.
Monumento nacional de Namibia desde 1955, se mantiene como el meteorito intacto más grande conocido sobre la superficie terrestre, superando al Chaco, en la Argentina, descubierto en 1969 por el lugareño Raúl Gómez, que localizó el cráter, siendo extraído a la superficie recién en 1980 por el geólogo estadounidense William Cassidy, con apoyo de la Fuerza Aérea Argentina y la NASA, con un peso de casi 29 toneladas.
Más grande aún que el Gancedo, otro fragmento del mismo meteorito caído en territorio chaqueño, descubierto en 2016 y con 30,8 toneladas de peso, considerado el segundo meteorito más grande del mundo (por detrás del Hoba y delante del Chaco), exhibido en el Parque Científico y Educativo "Campo del Cielo", en el municipio de Gancedo (Chaco).
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario