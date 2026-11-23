Incidentes durante la protesta en Bruselas

La jornada de movilización también estuvo atravesada por episodios de violencia en las inmediaciones de la estación ferroviaria de Bruselas-Midi. Un vehículo de la empresa JCDecaux fue incendiado y un grupo de aproximadamente 500 personas provocó daños en el mobiliario urbano, según informó la Policía.

Además, los manifestantes levantaron barricadas para bloquear distintas calles. Ante esta situación, la policía federal utilizó reiteradamente cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los grupos que protagonizaron los incidentes.

Durante la marcha, los representantes sindicales insistieron en sus reclamos al Gobierno. "Lo único que podemos hacer hoy es repetir nuestro mensaje una vez más, y tal vez mañana tengamos que volver a repetirlo", sostuvo Ilse Heylen, presidenta de la CSC-Servicios Públicos.

La dirigente también reclamó un presupuesto que contemple mayores inversiones estatales: "Solo podemos seguir haciendo esto para asegurar que se logre un presupuesto justo y que se vuelva a invertir, y que se invierta bien, en unos servicios públicos fuertes", expresó.

Por su parte, la secretaria general de la CSC, Marie-Hélène Ska, destacó la decisión de continuar con las protestas y aseguró que existe una "fuerte voluntad de no resignarse" y de "exigir respeto para quienes construyen el futuro".

Ska también cuestionó la falta de diálogo con el Ejecutivo y recordó que, pese a un año y medio de movilizaciones, los sindicatos no tuvieron "ni un solo encuentro" con el primer ministro.

La huelga de controladores aéreos paralizó los vuelos

La jornada de protesta coincidió con una huelga de controladores aéreos que obligó a cerrar el espacio aéreo belga y provocó la cancelación de todos los vuelos en los aeropuertos de Bruselas-Zaventem y Charleroi durante el período afectado.

En el aeropuerto de Bruselas-Zaventem se suspendieron 404 vuelos entre las 7 y las 21, una medida que afectó a más de 51.000 pasajeros, según informó un portavoz de la empresa gestora. La compañía encargada del control aéreo, Skeyes, confirmó el cierre del espacio aéreo hasta la noche.

La red de transporte público de Bruselas también registró importantes interrupciones, con apenas dos de las cuatro líneas de metro en funcionamiento y paralizaciones en la mayoría de los servicios de tranvías y autobuses.

El Gobierno belga busca cerrar un acuerdo presupuestario

La protesta se produjo en medio de las negociaciones que mantienen los cinco partidos de la coalición oficialista para acordar un plan destinado a reducir el déficit fiscal y reordenar las cuentas públicas. Bélgica registra un déficit del 5,3% y una deuda equivalente al 110,2% de su Producto Bruto Interno (PBI).

En ese contexto, Bart De Wever acudió este lunes al Palacio Real para reunirse con el rey Felipe, ante quien reconoció que todavía no había un acuerdo presupuestario y manifestó su intención de continuar las negociaciones.

El primer ministro ya había presentado su renuncia el pasado 2 de noviembre, pero el monarca la rechazó cuatro días después y le encargó retomar las conversaciones entre los integrantes de la coalición. El pedido fue reiterado el 16 de noviembre, en un escenario de fuertes diferencias internas sobre el rumbo del ajuste.