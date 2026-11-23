La trama detrás de la investigación en Paraguay

La detención se produjo luego del allanamiento realizado el sábado a una empresa, en el que se secuestró documentación vinculada a una firma presuntamente ligada a Francisco Peña y de denuncias por una supuesta operación simulada de compraventa de un inmueble de 1.184 hectáreas en Paraguarí por unos USD 3 millones entre Pear SRL y la entonces Financiera ueno en 2023, a partir de lo declarado ante la Fiscalía por el exvicepresidente segundo de ueno bank, Julio Rey, quien cumple prisión preventiva.