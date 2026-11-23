Detuvieron en Asunción a Francisco Peña, hermano del expresidente Santiago Peña, por la causa de ueno bank
La Fiscalía ordenó su captura y la de su esposa por presunto lavado de activos y administración en provecho propio.
La policía paraguaya detuvo este lunes en Asunción a Francisco Peña, hermano del expresidente paraguayo Santiago Peña, en el marco de la investigación por la intervención de ueno bank, según reportaron medios locales.
El arresto ocurrió cuando Peña intentaba salir en una camioneta de su vivienda en el barrio Los Laureles de la capital paraguaya, tras un pedido rubricado por cinco fiscales del Ministerio Público que también ordenó capturar a su esposa, Rocío Caballero Bosch, por presuntos hechos de lavado de activos y administración en provecho propio.
La trama detrás de la investigación en Paraguay
La detención se produjo luego del allanamiento realizado el sábado a una empresa, en el que se secuestró documentación vinculada a una firma presuntamente ligada a Francisco Peña y de denuncias por una supuesta operación simulada de compraventa de un inmueble de 1.184 hectáreas en Paraguarí por unos USD 3 millones entre Pear SRL y la entonces Financiera ueno en 2023, a partir de lo declarado ante la Fiscalía por el exvicepresidente segundo de ueno bank, Julio Rey, quien cumple prisión preventiva.
ueno bank ingresó el 3 de noviembre en un procedimiento de resolución ordenado por el Banco Central, con exdirectivos y el extitular Carlos Carvallo detenidos, mientras que Santiago Peña fue destituido mediante juicio político y enfrenta una imputación penal, tras registros previos en las casas de Francisco y Manuel Peña donde hasta ahora ninguno de los familiares había sido imputado.
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