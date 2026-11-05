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Crisis política y financiera en Paraguay: la caída de Santiago Peña tras el corralito, minuto a minuto
Acorralado, Santiago Peña presentó su renuncia tras la quiebra de ueno bank, pero el Congreso plantea un posible juicio político.
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Paraguay se encuentra inmerso en una de sus crisis institucionales más profundas de los últimos años. Lo que comenzó como un descalabro financiero rápidamente escaló hasta los cimientos del Poder Ejecutivo, dejando al presidente Santiago Peña al borde de la destitución y al país en un estado de incertidumbre política y agitación social.
El origen del conflicto radica en la grave crisis de insolvencia de ueno bank, que dejó a miles de ahorristas sin acceso a sus fondos. La incapacidad del sistema financiero y del Gobierno para garantizar la devolución de los depósitos generó un clima de indignación ciudadana.
Seguido a esto, Santiago Peña presentó su renuncia, mientras un gran número de legisladores y el pueblo piden que se avance con el juicio político.
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