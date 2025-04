Cuál es el lugar que eligió en 2023 el papa Francisco para ser enterrado

papa francisco

El Papa había adelantado su decisión en 2023, durante una entrevista, y explicó que esa imagen de la Virgen era su "gran devoción". De hecho, era habitual que acudiera a rezar a la Basílica antes o después de sus viajes. Será enterrado en la Capilla Paulina, donde ya descansan los restos de San Pío V y Pablo V Borghese.

"Siendo cardenal, siempre había ido y sigo yendo, también antes y después de los viajes apostólicos, para que ella me acompañe, como una madre, para que me diga lo que tengo que hacer, para que vigile mis gestos. Con la Virgen estoy seguro", confesó en su autobiografía, Esperanza, publicada en enero pasado.

"Cuando fallezca, no me enterrarán en San Pedro, sino en Santa María la Mayor: el Vaticano es la casa de mi último servicio, no la eternidad", sostuvo. Según detalló, "estaré en la habitación en la que ahora custodian los candelabros, cerca de esa Reina de la Paz, a la que he pedido ayuda siempre y por la que me he hecho abrazar durante mi pontificado más de cien veces".

Esta Basílica, una de las cuatro más importantes de Roma, se ubica a metros de la Embajada de la República Argentina en Italia, el histórico edificio situado en Piazza dell'Esquilino. Fue construida por el papa Liberio, que lideró la Iglesia católica entre 352 y 366.

Los cambios de Francisco al protocolo

Francisco modificó el Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, el libro litúrgico que guía los funerales del Papa, y eliminó algunos de los pasos para simplificar el proceso. Los principales cambios incluyen:

La constatación de la muerte se realizó en la capilla privada, no en la habitación del Papa.

Se eliminaron los tres ataúdes tradicionales (ciprés, plomo y roble) y se dejó uno solo de madera con un revestimiento interior de zinc.

El cuerpo se pondrá en el ataúd y será expuesto a los fieles dentro del féretro abierto.

El traslado al Palacio Apostólico no se realizará más, e irá directo a la Basílica de San Pedro.

Durante la exposición, no se colocará el báculo papal junto al féretro.

Ya no será más un entierro de doble o triple sepultura.

El rito de los "novendiales", los nueve días que siguen al funeral, se ajustará con cuatro formularios de oraciones en vez de tres.