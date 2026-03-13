Cuba confirmó que entabló conversaciones con Estados Unidos para acercar posiciones

Además, se trataría de "determinar la disposición de ambas partes de concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países", así como "identificar áreas de cooperación para enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad y la paz de ambas naciones", así como de la región de América Latina y el Cartibe, según Díaz-Canel.

cuba estados unidos

Por último, el mandatario cubano insistió en que "no ha sido ni es práctica de la revolución cubana responder a las campañas especulativas sobre este tipo de tema". La afirmación alude probablemente a múltiples reportes, tanto de medios estadounidenses como de medios independientes cubanos, sobre supuestas conversaciones entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el nieto y guardaespaldas de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, apodado "El Cangrejo".

Díaz-Canel habló también ahora de "enormes y arduos esfuerzos" para crear espacios de entendimiento y alejarse de la confrontación, así como de la aspiración de su Gobierno de conversar "sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos Estados, a la soberanía y a la autodeterminación".

Por su parte y fiel a su estilo, Trump utilizó la amenaza como arma de negociación. El magnate republicano habpia instado a La Habana a "alcanzar un acuerdo o enfrentar las consecuencias".

El jueves el gobierno cubano había anunciado la liberación de 51 prisioneros bajo los auspicios del Vaticano, histórico mediador entre Cuba y Estados Unidos.