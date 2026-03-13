Cuba confirmó que entabló conversaciones con Estados Unidos para acercar posiciones
En medio de la presión ejercida por Washington, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó las negociaciones para encontrar "soluciones a diferencias bilaterales".
Mientras libra su guerra en Medio Oriente y tras instalar por medio de la fuerza un gobierno títere en Venezuela, el presidente Donald Trump presiona ahora al régimen cubano. En esa línea Washington había asegurado semanas atrás que había entablado conversaciones con La Habana, sin embargo las autoridades en Cuba se habían mantenido en silencio.
Ahora el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, finalmente confirmó este viernes que funcionarios cubanos mantiene conversaciones con el gobierno estadounidense.
"En correspondencia con la política consistente que ha defendido la revolución cubana en su historia y dirigidos por el General de Ejército (Raúl Castro), como líder histórico de esta revolución, y por mí y colegiado con las máximas estructuras del partido, el Estado y el Gobierno, funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos", informó hoy Díaz-Canel, en una reunión con altos funcionarios del país reportada por el estatal Canal Caribe.
Según Díaz-Canel, que ejerce también como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista (PCC), las conversaciones "han estado orientadas a buscar soluciones, por la vía del diálogo, a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones".
Factores internacionales que no precisó habrían facilitado los intercambios. Y su propósito sería "identificar los problemas bilaterales" y hallarles soluciones, añadió Díaz Canel.
Además, se trataría de "determinar la disposición de ambas partes de concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países", así como "identificar áreas de cooperación para enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad y la paz de ambas naciones", así como de la región de América Latina y el Cartibe, según Díaz-Canel.
Por último, el mandatario cubano insistió en que "no ha sido ni es práctica de la revolución cubana responder a las campañas especulativas sobre este tipo de tema". La afirmación alude probablemente a múltiples reportes, tanto de medios estadounidenses como de medios independientes cubanos, sobre supuestas conversaciones entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el nieto y guardaespaldas de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, apodado "El Cangrejo".
Díaz-Canel habló también ahora de "enormes y arduos esfuerzos" para crear espacios de entendimiento y alejarse de la confrontación, así como de la aspiración de su Gobierno de conversar "sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos Estados, a la soberanía y a la autodeterminación".
Por su parte y fiel a su estilo, Trump utilizó la amenaza como arma de negociación. El magnate republicano habpia instado a La Habana a "alcanzar un acuerdo o enfrentar las consecuencias".
El jueves el gobierno cubano había anunciado la liberación de 51 prisioneros bajo los auspicios del Vaticano, histórico mediador entre Cuba y Estados Unidos.
