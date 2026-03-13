Guerra en Irán: EE.UU. afirma que el nuevo líder supremo está herido y desfigurado
El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, aseguró que el hijo de Jameneí resultó herido en los últimos ataques a Irán y remarcó que se esconde por tener miedo.
En medio de la brutal ofensiva militar que atraviesa Irán, el gobierno de Estados Unidos lanzó una fuerte declaración sobre el estado de salud de Mojtaba Jameneí. Según el secretario de Guerra, el nuevo líder supremo iraní estaría herido y desfigurado tras los bombardeos que mataron a su padre.
Las sospechas sobre el líder de Irán
El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, brindó una conferencia de prensa este viernes donde apuntó directamente contra Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Alí Jameneí. "Sabemos que el nuevo supuesto, no tan supremo, líder está herido y probablemente desfigurado", detalló el funcionario del Pentágono.
Las sospechas de Washington crecieron luego de la primera aparición pública del dirigente. "Ayer publicó un comunicado, en realidad uno bastante débil, pero no había voz ni había video", explicó Hegseth. El funcionario fue tajante al respecto: "Irán tiene cámaras y grabadoras ¿por qué emite un comunicado escrito? Creo que sabemos por qué".
Además, desde Estados Unidos remarcaron que el nuevo líder tiene "miedo", ya que gran parte de su familia perdió la vida en los ataques lanzados por Washington e Israel el pasado 28 de febrero. Hegseth también cuestionó su legitimidad y criticó que hable de unidad luego de "asesinar a decenas de miles de manifestantes" durante las protestas del año pasado.
Amenazas cruzadas en Medio Oriente
Pese a las especulaciones sobre su salud, el primer mensaje de Jameneí como máxima autoridad religiosa y política de la República Islámica mantuvo un tono sumamente desafiante.
El comunicado, que fue leído en la televisión estatal por una presentadora mientras se mostraba una fotografía suya y la bandera nacional, incluyó fuertes advertencias. El líder iraní exigió que el estrecho de Ormuz permanezca cerrado, amenazó directamente a las bases de Estados Unidos en la región y prometió que la "sangre de los mártires será vengada".
