Guerra en Irán: EE.UU. afirma que el nuevo líder supremo está herido y desfigurado

Amenazas cruzadas en Medio Oriente

Pese a las especulaciones sobre su salud, el primer mensaje de Jameneí como máxima autoridad religiosa y política de la República Islámica mantuvo un tono sumamente desafiante.

El comunicado, que fue leído en la televisión estatal por una presentadora mientras se mostraba una fotografía suya y la bandera nacional, incluyó fuertes advertencias. El líder iraní exigió que el estrecho de Ormuz permanezca cerrado, amenazó directamente a las bases de Estados Unidos en la región y prometió que la "sangre de los mártires será vengada".