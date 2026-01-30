Cuenta regresiva: ultiman detalles para el lanzamiento a la Luna de Artemis II

Ese ensayo general permite cargar más de 2,5 millones de litros de propelentes criogénicos, ejecutar el conteo de lanzamiento y practicar la descarga segura del combustible sin astronautas a bordo, simulando encendidos, pausas y reinicios durante los últimos diez minutos del conteo final, hasta llegar a un despegue nocturno de prueba.

Según informó NASA, durante los últimos días se completó el abastecimiento con hidrazina de los propulsores, se realizaron chequeos de los cuatro motores RS-25 de la etapa central y se avanzó con trabajos pirotécnicos del sistema de aborto de lanzamiento; se cargaron en la cápsula elementos para la misión como tabletas para la tripulación, kits médicos y equipos de investigación científica.

Además, en la nave Orion se están tomando nuevas muestras del sistema de agua potable luego de que los análisis iniciales mostraran niveles de carbono orgánico total más altos de lo esperado; también se realizan revisiones de los sistemas de control ambiental que protegen al cohete y a la nave.

Artemis II: un nuevo viaje a la Luna después de más de medio siglo

nave espacial artemis 2

Artemis II es una misión espacial lunar planificada por la NASA y es el segundo vuelo del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS); se trata de la primera misión tripulada de la nave espacial Orión y la primera a las cercanías de la Luna desde el Apolo 17, la última misión del programa Apolo en la que los humanos viajaron y caminaron en la Luna en diciembre de 1972.

El lanzamiento está previsto para no antes del 5 de febrero de 2026 y llevará a los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense, en una trayectoria de retorno libre alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra, que durará unos diez días.