Alerta: astrónomos esperan el "impacto lunar más enérgico presenciado en la historia de la humanidad"

La comunidad astronómica internacional mantiene su mirada fija en el 2024 YR4, un asteroide de unos 60 metros de diámetro que ha roto récords en las escalas de vigilancia espacial, y tras descartarse un posible impacto directo contra la Tierra, los nuevos cálculos —basados en observaciones del Telescopio James Webb durante 2025— sitúan a la Luna como el blanco probable para el 22 de diciembre de 2032.