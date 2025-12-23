Sufre Japón: Minamino se rompió los ligamentos y sería la primera baja del Mundial 2026

minamino

La otra figura que puede quedar fuera del Mundial 2026

La preocupación por lesiones no se limita a Japón. Suecia también encendió las alarmas tras conocerse que Alexander Isak debió someterse a una cirugía por una doble fractura de tobillo y peroné sufrida ante Tottenham. Aunque Liverpool no informó plazos oficiales, en el seleccionado sueco ya asumen que no podrán contar con él para el repechaje de marzo ante Ucrania.

A esa lista se suma Santiago Arzamendia, defensor de Paraguay, quien sufrió una grave lesión de rodilla y estará al menos seis meses fuera de las canchas. El Mundial 2026 todavía está lejos, pero las primeras ausencias de peso ya empezaron a marcar el camino.