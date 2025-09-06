Volodimir Zelenski rechazó la invitación de Vladimir Putin: "Que venga a Kiev"

Al día siguiente, sin embargo, aseguró en Vladivostok durante el Foro Económico Oriental que actualmente no le ve sentido a dicha reunión, en gran medida debido a la supuesta falta de legitimidad de Zelenski como jefe de Estado ucraniano, ya que el Kremlin considera que expiró un mandato que la Constitución no le permite prolongar incluso en caso de guerra. Zelenski, por su parte, ya había rechazado la capital rusa como sede de las negociaciones. "Si no quieres que se celebre ninguna reunión, entonces invítame a Moscú", dijo el jueves.