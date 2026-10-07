De qué murió Maricarmen, la mujer que activó la lucha contra los desalojos de inquilinos en España
Maricarmen falleció a los 87 años en un hospital de Madrid tras haber sido desahuciada de su vivienda de toda la vida. Su caso marcó un antes y un después.
Maricarmen, como se conocía a María del Carmen Abascal, la mujer de 87 años que se convirtió en el símbolo de la resistencia contra los desahucios en España, falleció este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. La noticia fue confirmada oficialmente por el Sindicato de Inquilinas en un comunicado conjunto con su familia y su abogada.
El impacto del desahucio y el paso de Maricarmen por el hospital
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Maricarmen permanecía internada desde el pasado 23 de septiembre, fecha en la que fue desalojada de su piso en el barrio de Ibiza (Retiro), donde residía desde hacía siete décadas. A pesar de contar con una pensión de 1.400 euros y abonar puntualmente su alquiler de renta antigua y facturas (unos 500 euros mensuales), una empresa había comprado la propiedad años atrás y exigía su desalojo bajo el argumento de que el contrato ya se había subrogado en dos ocasiones.
- Deterioro físico: Los constantes procedimientos judiciales y la tensión de los cuatro intentos de desahucio mermaron profundamente la salud de Maricarmen, quien en su etapa final se desplazaba en silla de ruedas y experimentó una severa pérdida de masa muscular y dificultades para alimentarse.
- Un acuerdo tardío: Si bien la enorme presión social, las acampadas y las masivas protestas obligaron a la empresa propietaria a dar marcha atrás y acordar un nuevo contrato que le habría permitido regresar a su hogar, la solución llegó demasiado tarde para su frágil estado de salud.
Un legado que transformó el movimiento de vivienda
El caso generó un punto de inflexión con repercusiones políticas, incluyendo manifestaciones multitudinarias y la convocatoria de huelgas generales bajo el lema "Todos somos Maricarmen". Pese a encontrarse postrada en el hospital, la mujer envió constantes mensajes de aliento a los autoconvocados: "Luchad, defended lo que es vuestro y, por favor, tened cuidado. Seguid acampando hasta que vuestro cuerpo aguante", expresó.
Nacida en el seno de una familia trabajadora, Maricarmen desempeñó labores como secretaria durante 34 años en una empresa farmacéutica hasta jubilarse en 1998. Su gran anhelo era descansar en paz en la habitación donde vio morir a sus padres y donde transcurrió sus últimos 71 años, un deseo que hoy la inmortaliza como el gran icono en defensa de la vivienda digna en Europa.
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