De qué murió Maricarmen, la mujer que activó la lucha contra los desalojos de inquilinos en España

Maricarmen permanecía internada desde el pasado 23 de septiembre, fecha en la que fue desalojada de su piso en el barrio de Ibiza (Retiro), donde residía desde hacía siete décadas. A pesar de contar con una pensión de 1.400 euros y abonar puntualmente su alquiler de renta antigua y facturas (unos 500 euros mensuales), una empresa había comprado la propiedad años atrás y exigía su desalojo bajo el argumento de que el contrato ya se había subrogado en dos ocasiones.