Viral: fue a despedir a su papá que viaja a ver a Boca en la Copa Sudamericana y se llevó una gran sorpresa
Se viene la final de la Copa Sudamericana y ningún hincha de Boca quiere perdérsela, incluido este niño que causó emoción y se volvió viral en redes sociales.
La ilusión por la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla dejó una de las escenas más conmovedoras de la previa. Un hincha de Boca protagonizó un emotivo momento viral en el aeropuerto al sorprender a su hijo con la noticia de que no había ido solamente a despedirlo, sino que ambos viajarían juntos a Colombia para alentar al Xeneize.
Viral: fue a despedir a su papá que viaja a ver a Boca en la Copa Sudamericana y se llevó una gran sorpresa
En las imágenes que circularon en redes sociales se observa inicialmente al niño, vestido con una camiseta retro de la Selección Argentina con el dorsal 19 de Lionel Messi, abrazando fuertemente a su padre para darle el último saludo antes del embarque. El hombre, completamente identificado con los colores azul y oro —pantalón amarillo y piluso de Boca—, amagó con emprender la retirada hacia la zona de preembarque mientras su familia observaba la escena.
Sin embargo, a los pocos pasos detuvo su marcha, regresó junto al pequeño y sacó un sobre de su mochila con la excusa de dejarle "las indicaciones" de lo que debía hacer en casa durante su ausencia. Al abrirlo y comenzar a leer en voz alta frente a su familia, el chico se encontró con una carta cargada de sentimiento futbolero: "Desde chico... muchas finales de Boca las vi por televisión. Otras tuve la suerte de vivirlas en la cancha. Algunas fui solo y algunas con Dafy... pero esta vez no me voy solo".
La emoción se volvió incontenible en las líneas finales del mensaje: "Nos vamos juntos a Barranquilla. Nos vamos a traer la copa. Te amo".
Al comprender lo que estaba leyendo, el niño rompió en llanto de inmediato, se llevó las manos al rostro y recibió el abrazo de su abuela y de su padre, mientras le acercaban una mochila azul y amarilla y su propio pasaje de avión ya emitido.
Tras despedirse entre lágrimas y sonrisas de su mamá y del resto de sus familiares presentes en la terminal aérea, padre e hijo caminaron abrazados hacia la puerta de embarque para iniciar una travesía inolvidable rumbo a Colombia.
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