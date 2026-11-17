Sin embargo, a los pocos pasos detuvo su marcha, regresó junto al pequeño y sacó un sobre de su mochila con la excusa de dejarle "las indicaciones" de lo que debía hacer en casa durante su ausencia. Al abrirlo y comenzar a leer en voz alta frente a su familia, el chico se encontró con una carta cargada de sentimiento futbolero: "Desde chico... muchas finales de Boca las vi por televisión. Otras tuve la suerte de vivirlas en la cancha. Algunas fui solo y algunas con Dafy... pero esta vez no me voy solo".