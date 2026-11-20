Viral: pidió en TikTok que 1.000 personas le donaran $2.000 para ver a Boca y la recaudación lo sorprendió
Matías, un hincha de 21 años, lanzó una colecta en redes sociales para viajar a Colombia, se hizo viral y logró su cometido: viaja a ver la final de la Sudamericana.
Para quienes son fanáticos de Boca, la pasión no conoce de distancias ni de presupuestos. Matías, un joven de 21 años, encontró una manera muy particular de cumplir uno de los grandes sueños de cualquier hincha: pidió en TikTok que 1000 personas donaran $2.000, se volvió viral y se sorprendió con el resultado.
De esta manera, el joven viajó a Colombia para alentar al Xeneize en la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro.
Viral: pidió en TikTok que 1.000 personas le donaran $2.000 para ver a Boca y la recaudación lo sorprendió
Todo comenzó hace aproximadamente un mes, cuando publicó un video en TikTok para pedir colaboración económica y poder costear el viaje hasta Barranquilla. La iniciativa tuvo una enorme repercusión y rápidamente comenzaron a llegar aportes de distintos lugares.
"Me voy a Colombia con la ayuda de la gente", contó el joven, que no podía creer el alcance que había tenido su publicación. "Subí un TikTok pidiendo una ayuda y tuvo tanta reproducción que la gente se copó. Gracias a la gente me voy a la final", explicó.
Pero la solidaridad no se limitó a los hinchas argentinos. También aparecieron colombianos dispuestos a colaborar para que pudiera vivir la experiencia de la mejor manera posible. "Me ofrecieron traslado, casa para que me quede, todo", relató Matías, que así consiguió resolver otros gastos importantes de su estadía y hasta recibió propuestas de alojamiento para los días que permanecerá en el país vecino.
El viaje tiene, además, un condimento futbolístico especial: Boca es el amplio favorito para quedarse con la Copa Sudamericana y cortar una larga sequía de títulos internacionales. El Xeneize llega a la definición con una jerarquía individual que marca diferencias, respaldado por cracks generacionales como Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar y la aparición de Tomás Aranda.
Con semejante potencial futbolístico, la ilusión de volver a conquistar un trofeo continental está más viva que nunca entre los hinchas, que esperan que esta vez la vuelta olímpica finalmente sea azul y oro.
Viral: el viaje del hincha de Boca para ver la final en Colombia
Con la colecta concretada y la ayuda de otros simpatizantes, Matías pudo organizar su aventura rumbo a Barranquilla. Su planificación contempla llegar a la ciudad colombiana alrededor de las 20.30 y permanecer allí hasta el martes, para disfrutar de algunos días de paseo además de vivir la final. "Voy a estar hasta el martes así puedo pasear un poco y llego acá el miércoles a la mañana", detalló sobre su itinerario.
La experiencia tendrá un cierre bien futbolero: una vez de regreso en la Argentina, el joven ya tiene previsto reencontrarse con sus amigos para seguir alentando al equipo en el torneo local. "El miércoles cuando llegue acá voy a verlo a Boca a la noche con mis amigos por los octavos del torneo", contó.
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