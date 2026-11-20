El viaje tiene, además, un condimento futbolístico especial: Boca es el amplio favorito para quedarse con la Copa Sudamericana y cortar una larga sequía de títulos internacionales. El Xeneize llega a la definición con una jerarquía individual que marca diferencias, respaldado por cracks generacionales como Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar y la aparición de Tomás Aranda.

Con semejante potencial futbolístico, la ilusión de volver a conquistar un trofeo continental está más viva que nunca entre los hinchas, que esperan que esta vez la vuelta olímpica finalmente sea azul y oro.

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Con la colecta concretada y la ayuda de otros simpatizantes, Matías pudo organizar su aventura rumbo a Barranquilla. Su planificación contempla llegar a la ciudad colombiana alrededor de las 20.30 y permanecer allí hasta el martes, para disfrutar de algunos días de paseo además de vivir la final. "Voy a estar hasta el martes así puedo pasear un poco y llego acá el miércoles a la mañana", detalló sobre su itinerario.

Boca, final de Sudamericana

La experiencia tendrá un cierre bien futbolero: una vez de regreso en la Argentina, el joven ya tiene previsto reencontrarse con sus amigos para seguir alentando al equipo en el torneo local. "El miércoles cuando llegue acá voy a verlo a Boca a la noche con mis amigos por los octavos del torneo", contó.