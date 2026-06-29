Terremotos en Venezuela: una fuerte réplica en Caracas volvió a sacudir al país

El corresponsal de C5N en Venezuela, Adrián Salonia, recogió los testimonios de varios trabajadores que experimentaron el nuevo movimiento sísmico en Caracas. Uno de ellos relató el momento de incertidumbre que vivieron mientras aguardaban el inicio de su jornada laboral. “Se nos movió el piso”, explicaron, y agregaron: “Fue algo rápido. Estábamos esperando a que abran las puertas del restaurante donde trabajamos y lo sentimos”.

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Aunque la réplica fue breve, volvió a despertar el temor entre quienes todavía intentan recuperar cierta normalidad después de los terremotos. Otro de los testimonios correspondió a un trabajador que colaboraba en un centro de acopio para asistir a los damnificados. Según contó, el temblor lo sorprendió mientras entregaba insumos a una persona afectada por la catástrofe.

“Sentí a réplica cuando estaba atendiendo a una persona para hacerle entrega de insumos, ya que somos un centro de acopio, y en ese momento se activaron las alarmas en la base aéreas La Carlota, escuchamos que se activaron las alarmas de las ambulancias y sentimos el movimiento acá”, explicó al describir la secuencia vivida durante la mañana.

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Además, otros vecinos señalaron que la actividad sísmica no se limitó a ese episodio. Una persona aseguró que “esta fue la primera del día”, aunque aclaró que “durante la madrugada se ha sentido otra”. También indicó que todavía no existían precisiones oficiales sobre la intensidad del último movimiento, pero sostuvo que “de la réplica de ahora no se sabe bien de cuánto fue, pero por el movimiento seguro fue más de 4.3”.

Mientras continúan las tareas de rescate y asistencia humanitaria, el país permanece pendiente de la evolución de la emergencia. Miles de familias siguen esperando noticias sobre familiares desaparecidos, al tiempo que los especialistas insisten en que las próximas horas serán fundamentales para aumentar las posibilidades de hallar sobrevivientes.

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