Terremotos en Venezuela: una fuerte réplica en Caracas volvió a sacudir al país
Con 1.450 muertos y más de 3.000 heridos confirmados, los rescatistas trabajan contrarreloj en una carrera desesperada por hallar personas con vida bajo los escombros.
La tragedia provocada por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela continúa agravándose. Mientras los equipos de emergencia mantienen una intensa búsqueda de sobrevivientes en las zonas más afectadas, una nueva réplica volvió a generar alarma en las primeras horas de este lunes en Caracas. El movimiento sísmico se registró cuando ya transcurrieron cinco días desde el desastre que dejó un saldo provisorio de 1.450 personas fallecidas y más de 3.150 heridas, cifras que podrían seguir aumentando.
El nuevo temblor se produjo pocos minutos después de las 7 de la mañana, hora local, y tuvo una magnitud cercana a 5. Aunque no se reportaron daños de consideración producto de esta réplica, el episodio volvió a sembrar preocupación entre los habitantes de la capital venezolana, que desde el inicio de la emergencia conviven con constantes movimientos sísmicos.
La incertidumbre sigue siendo una constante, ya que los especialistas advierten que este tipo de fenómenos pueden continuar registrándose durante varios días mientras la actividad tectónica se estabiliza. En medio del complejo panorama, las autoridades remarcaron que las próximas horas serán determinantes para intentar encontrar personas con vida entre los escombros.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, insistió en que los operativos no se detendrán pese al paso del tiempo y subrayó la importancia del trabajo que desarrollan los rescatistas. “Estamos en horas críticas, en horas cruciales para seguir rescatando vidas”, afirmó el funcionario al referirse al momento que atraviesa el operativo desplegado en distintas regiones del país.
El corresponsal de C5N en Venezuela, Adrián Salonia, recogió los testimonios de varios trabajadores que experimentaron el nuevo movimiento sísmico en Caracas. Uno de ellos relató el momento de incertidumbre que vivieron mientras aguardaban el inicio de su jornada laboral. “Se nos movió el piso”, explicaron, y agregaron: “Fue algo rápido. Estábamos esperando a que abran las puertas del restaurante donde trabajamos y lo sentimos”.
Aunque la réplica fue breve, volvió a despertar el temor entre quienes todavía intentan recuperar cierta normalidad después de los terremotos. Otro de los testimonios correspondió a un trabajador que colaboraba en un centro de acopio para asistir a los damnificados. Según contó, el temblor lo sorprendió mientras entregaba insumos a una persona afectada por la catástrofe.
“Sentí a réplica cuando estaba atendiendo a una persona para hacerle entrega de insumos, ya que somos un centro de acopio, y en ese momento se activaron las alarmas en la base aéreas La Carlota, escuchamos que se activaron las alarmas de las ambulancias y sentimos el movimiento acá”, explicó al describir la secuencia vivida durante la mañana.
Además, otros vecinos señalaron que la actividad sísmica no se limitó a ese episodio. Una persona aseguró que “esta fue la primera del día”, aunque aclaró que “durante la madrugada se ha sentido otra”. También indicó que todavía no existían precisiones oficiales sobre la intensidad del último movimiento, pero sostuvo que “de la réplica de ahora no se sabe bien de cuánto fue, pero por el movimiento seguro fue más de 4.3”.
Mientras continúan las tareas de rescate y asistencia humanitaria, el país permanece pendiente de la evolución de la emergencia. Miles de familias siguen esperando noticias sobre familiares desaparecidos, al tiempo que los especialistas insisten en que las próximas horas serán fundamentales para aumentar las posibilidades de hallar sobrevivientes.
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