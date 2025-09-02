El hit viral "Karina es alta coimera" llegó al subte A: el video que muestra a todo el vagón cantando
El escándalo por las presuntas coimas que la hermana de Javier Milei habría recibido se replica en cada sector del país. Mirá.
Luego de que se filtraran audios de Diego Spagnuolo sobre una presunta red de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) comandada por Karina Milei, una pareja de músicos vio el despertar de toda su creatividad con un hit que ya se volvió viral en el país: "Alta coimera, Karina es alta coimera", indica la canción, con la melodía del reconocido tema cubano "Guantanamera".
Tanta fue la fama de este jingle político que ahora también se escuchó en los vagones del Subte A, donde -de manera insólita- todos los pasajeros comenzaron a cantar la canción dedicada a la hermana del presidente Javier Milei y, además, secretaria de Presidencia.
Por supuesto, el video -que fue filmado en las últimas horas- no tardó en volverse viral, generando todo tipo de comentarios y reacciones en redes sociales.
Mirá:
"Karina es alta coimera" también sonó en las calles de Ezeiza
Una mujer filmó, entre risas, a un vehículo que llevaba un altoparlante en su techo, con la canción que dice "alta coimera, Karina es alta coimera..." mientras transitaba por las calles de la localidad de Ezeiza.
El irónico tuit viral de Sacachispas para burlarse del Gobierno: "No podrán informar..."
En medio del escándalo que atraviesa el Gobierno por la filtración de audios de Diego Spagnuolo, el club Sacachispas volvió a aparecer en redes sociales para bromear sobre la medida judicial que frena la transmisión de dichas grabaciones. Por orden de la Justicia Federal, se prohibió a los medios y periodistas informar sobre los audios de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, por una presunta "privacidad institucional".
Ante la medida, el "Lila", a través de su cuenta oficial de X, ironizó sobre la situación de cara al duelo contra Acassuso, que se jugará el viernes 5 de septiembre a las 15:30 horas por la duodécima fecha de la Primera B Metropolitana.
El club de Villa Soldati publicó: "Le informamos a todos los medios deportivos que si el viernes no le ganamos a Acassuso, no podrán informar el resultado. Atte. El CM".
De esta manera, Sacachispas ironizó con la decisión de la Justicia de prohibir a los medios difundir los audios de la hermana del presidente Javier Milei, una de las involucradas en las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Además, el pasado viernes, el club ya había hecho una broma similar con el mensaje: "Nos desapareció el 3… Estos son los 11 para hoy. Vamos Lila". La referencia al jugador número 3 del equipo, borrando su apellido, replicaba la sensación de "desaparición" del número, y fue un guiño a los porcentajes de supuestos retornos mencionados en los audios.
