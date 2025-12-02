Detuvieron a Federica Mogherini, exdiplomática de la UE, por presunto fraude
La Unión Europea investiga si Mogherini filtró información para beneficiar al Colegio de Europa en una licitación lanzada por el organismo que ella encabezaba.
La ex Alta Representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y ex vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mogherini, fue detenida este martes en Bruselas acusada de un presunto fraude en la contratación pública de programas de formación para jóvenes diplomáticos.
Además de Mogherini también fueron detenidos Stefano Sannino, ex secretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior y actual director general de la Dirección General de Oriente Medio, Norte de África y el Golfo (DG MENA) de la Comisión Europea, y un directivo del Colegio de Europa.
Mogherini, de 52 años, desempeñó el cargo de jefa de la diplomacia comunitaria entre 2014 y 2019, y dirige en la actualidad el Colegio de Europa en Brujas. De acuerdo con la justicia Mogherini habría incurrido en favoritismo en la adjudicación a este centro de un programa de formación por parte del servicio diplomático de la UE, del que ella fue jefa.
La Justicia intenta determinar si “el Colegio de Europa o sus representantes fueron informados con antelación de los criterios de selección”, en el marco del procedimiento de adjudicación lanzado por el servicio diplomático de la UE para este programa de formación.
En concreto se le imputa un supuesto “fraude en la adjudicación de contratos públicos, corrupción, conflicto de intereses y violación del secreto profesional”.
La investigación está a cargo de la fiscalía europea. Creada oficialmente en 2021, se trata de un órgano independiente de la UE que tiene por objetivo de luchar contra el fraude a los fondos del bloque europeo y cualquier otra infracción que afecte a sus intereses financieros.
La policía belga llevó a cabo este martes una serie de allanamientos en la sede del servicio de la diplomacia de la UE, así como en los domicilios de los sospechosos en Bruselas y varios edificios del Colegio de Europa en Brujas.
Antes del operativo policial, la fiscalía europea había solicitado el levantamiento de la inmunidad de varios de los sospechosos, lo que le fue concedido, según destacó el organismo, sin mencionar nombres ni cargos.
