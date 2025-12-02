Detuvieron a Federica Mogherini, exdiplomática de la UE, por presunto fraude

Federica Mogherini Federica Mogherini

La investigación está a cargo de la fiscalía europea. Creada oficialmente en 2021, se trata de un órgano independiente de la UE que tiene por objetivo de luchar contra el fraude a los fondos del bloque europeo y cualquier otra infracción que afecte a sus intereses financieros.

La policía belga llevó a cabo este martes una serie de allanamientos en la sede del servicio de la diplomacia de la UE, así como en los domicilios de los sospechosos en Bruselas y varios edificios del Colegio de Europa en Brujas.

Antes del operativo policial, la fiscalía europea había solicitado el levantamiento de la inmunidad de varios de los sospechosos, lo que le fue concedido, según destacó el organismo, sin mencionar nombres ni cargos.