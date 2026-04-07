Día 7: cómo sigue la misión Artemis II tras pasar por el lado oscuro de la Luna

Artemis II es la primera misión a la Luna con tripulación desde 1972, y la tecnología actual permitió el maravilloso hito de una navegación por el "lado oscuro" de nuestro satélite natural.

Ese tramo tomó seis horas -en tiempo de la Tierra- y permitió registrar los "destellos de impacto" de meteoritos sobre la superficie lunar.

Durante el viaje se pudieron obtener además las imágenes de un eclipse solar, es decir, que la Luna quedó entre la cápsula y el Sol, y la de un "atardecer" en la Tierra a la manera de como la tripulación de la misión Apolo 8 logró capturar un "amanecer" hace 58 años.

lado oscuro de la luna Artemis II: la tripulación sobrevoló por primera vez el lado oculto de la Luna.

La foto del "amanecer" de la Tierra fue tomada el 24 de diciembre de 1968 por el astronauta estadounidense Bill Anders durante el sobrevuelo lunar realizado por la misión Apolo 8, la primera en lograr completar ese hito.

Anders viajó Frank Borman y Jim Lovell, quien se convertiría en el comandante de Apolo 13 y que dejó un mensaje grabado antes de morir, en agosto de 2025, para la tripulación de la misión Artemis II:

"¡Hola, Artemis II! Soy Jim Lovell, astronauta del programa Apolo. ¡Bienvenidos a mi antiguo vecindario! Me enorgullece pasarles la posta mientras orbitan la Luna y sientan las bases para las misiones a Marte... para el beneficio de todos. No olviden disfrutar de la vista... ¡mucha suerte y que Dios los acompañe!", expresó.

Ahora, la cápsula Orión se prepara para volver a la Tierra con una "trayectoria de retorno libre", es decir, utilizando la gravedad lunar para poner "en camino" a la tripulación.