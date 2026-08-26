Diego es argentino, tiene 47 años, da clases de pádel en Europa y le pagarán un año de sueldo sin trabajar
El profesor de pádel contó cómo rige el régimen de licencias y descansos en Europa, una realidad opuesta al mercado laboral argentino.
Radicado en el exterior, Diego vive una realidad impensada para la mayoría de los trabajadores argentinos. Con 47 años y desempeñándose como profesor de pádel en Europa, logró acordar con su empleador un año sabático percibiendo la mitad de su salario para descansar físicamente y poder viajar a visitar a su familia.
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Las ventajas del trabajo europeo frente a la precarización argentina
A través de su testimonio, el instructor detalló el funcionamiento de un esquema laboral que prioriza el bienestar y la retención del personal calificado en el Reino Unido:
- Régimen de vacaciones y feriados:
- Cuenta con 28 días hábiles de vacaciones que puede fraccionar con total libertad, sumados a 10 feriados anuales.
- En caso de prestar tareas durante un feriado, la jornada se remunera al doble y se compensa con un día libre adicional.
- Licencias y año sabático:
- Mediante la figura contractual de la "excedencia", los empleados pueden ausentarse temporalmente por motivos familiares, paternidad o descanso físico conservando su puesto.
- Para garantizar su retorno, su empresa privada resolvió abonarle el 50% de su salario durante el receso.
- Flexibilidad ante imprevistos de salud: El sistema permite avisar la ausencia por malestar hasta una hora antes del turno sin requerir certificados médicos inmediatos.
Esta experiencia expone un abismal contraste con la coyuntura del mercado laboral en Argentina. Mientras en el Viejo Continente los convenios garantizan amplias licencias y estabilidad, en el ámbito local predomina la precarización laboral, con altos índices de informalidad, esquemas de vacaciones iniciales limitados a 14 días corridos, exigencias burocráticas ante bajas médicas y la inexistencia de licencias sabáticas remuneradas en la enorme mayoría de las actividades.
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