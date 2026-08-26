Diego es argentino, tiene 47 años, da clases de pádel en Europa y le pagarán un año de sueldo sin trabajar

Régimen de vacaciones y feriados: Cuenta con 28 días hábiles de vacaciones que puede fraccionar con total libertad, sumados a 10 feriados anuales. En caso de prestar tareas durante un feriado, la jornada se remunera al doble y se compensa con un día libre adicional.

Licencias y año sabático: Mediante la figura contractual de la "excedencia", los empleados pueden ausentarse temporalmente por motivos familiares, paternidad o descanso físico conservando su puesto. Para garantizar su retorno, su empresa privada resolvió abonarle el 50% de su salario durante el receso.

Flexibilidad ante imprevistos de salud: El sistema permite avisar la ausencia por malestar hasta una hora antes del turno sin requerir certificados médicos inmediatos.

Esta experiencia expone un abismal contraste con la coyuntura del mercado laboral en Argentina. Mientras en el Viejo Continente los convenios garantizan amplias licencias y estabilidad, en el ámbito local predomina la precarización laboral, con altos índices de informalidad, esquemas de vacaciones iniciales limitados a 14 días corridos, exigencias burocráticas ante bajas médicas y la inexistencia de licencias sabáticas remuneradas en la enorme mayoría de las actividades.