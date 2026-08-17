"Se complica un poco": es argentina, trabaja como camionera en Europa y está 24 días consecutivos viajando

La argentina prepara unas 40 porciones de comida casera que luego almacena en una heladera con congelador de 55 litros integrada en el vehículo. "Para mí es extremadamente incómodo cocinar mientras el camión va andando o usar mi tiempo de descanso para eso. Lo único que hago arriba del camión son panqueques", explica.

Respecto al idioma como llave en Europa, otro de los consejos fundamentales que comparte con quienes desean iniciarse en el oficio es el dominio del inglés. Al transitar por múltiples fronteras donde se hablan lenguas diversas, sostiene que comunicarse en este idioma es prácticamente indispensable para agilizar trámites y evitar demoras que las aplicaciones de traducción no siempre logran resolver con fluidez.

A pesar de que el trabajo conlleva múltiples exigencias físicas y logísticas —como la carga y descarga de mercadería, la limpieza del tráiler, el manejo del tráfico intenso o la constante búsqueda de sitios adecuados para asearse—, Miriam asegura que superó sus propios temores iniciales.

Hoy, convertida en una referente de las rutas europeas, disfruta plenamente de su oficio y deja una premisa para quienes dudan en dar el salto: "Yo también pensaba que era demasiado difícil, que no iba a poder, pero lo logré. Sigo aprendiendo todos los días y la meta es ser una excelente profesional. Estás a una decisión de lograrlo".