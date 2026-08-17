"Se complica un poco": es argentina, trabaja como camionera en Europa y está 24 días consecutivos viajando
Instalada en Europa, Miriam reveló cómo organiza sus 40 viandas congeladas, los desafíos del idioma y su objetivo de alentar a más mujeres en el rubro.
La historia de Miriam refleja una combinación de vocación, resiliencia y espíritu nómade. Argentina de nacimiento, decidió emigrar a Europa tiempo atrás para cumplir un sueño que hoy es su sustento diario: trabajar como chofer de transporte internacional de mercancías.
A través de sus cuentas en redes sociales, la conductora expone los pormenores de su día a día al volante, conectando con miles de usuarios y buscando motivar a más mujeres a sumarse a la profesión.
Su rutina laboral se rige por tiempos sumamente exigentes. Según detalla en sus publicaciones, pasa entre 22 y 24 días consecutivos fuera de casa, recorriendo rutas de diferentes naciones como España, Francia, Italia, Alemania y Polonia. El regreso al hogar suele durar apenas unos pocos días —tres o cuatro con suerte en temporada baja—, un lapso que debe administrar milimétricamente.
"Paso casi un mes trabajando y cuando vuelvo solo estoy unos días. Quiero visitar amigos y descansar, pero también tengo que preparar las cosas para el próximo viaje y se complica un poco", confiesa sobre la vertiginosa dinámica que atraviesa cada vez que finaliza un trayecto.
Organización extrema: las 40 viandas congeladas y el desafío del idioma en Europa
Ante la escasez de tiempo libre, Miriam implementó una rigurosa planificación logística previa a cada salida. Una de sus prioridades es la alimentación: antes de subirse nuevamente al camión, realiza compras en el supermercado durante sus francos para cocinar de antemano todas sus comidas.
La argentina prepara unas 40 porciones de comida casera que luego almacena en una heladera con congelador de 55 litros integrada en el vehículo. "Para mí es extremadamente incómodo cocinar mientras el camión va andando o usar mi tiempo de descanso para eso. Lo único que hago arriba del camión son panqueques", explica.
Respecto al idioma como llave en Europa, otro de los consejos fundamentales que comparte con quienes desean iniciarse en el oficio es el dominio del inglés. Al transitar por múltiples fronteras donde se hablan lenguas diversas, sostiene que comunicarse en este idioma es prácticamente indispensable para agilizar trámites y evitar demoras que las aplicaciones de traducción no siempre logran resolver con fluidez.
A pesar de que el trabajo conlleva múltiples exigencias físicas y logísticas —como la carga y descarga de mercadería, la limpieza del tráiler, el manejo del tráfico intenso o la constante búsqueda de sitios adecuados para asearse—, Miriam asegura que superó sus propios temores iniciales.
Hoy, convertida en una referente de las rutas europeas, disfruta plenamente de su oficio y deja una premisa para quienes dudan en dar el salto: "Yo también pensaba que era demasiado difícil, que no iba a poder, pero lo logré. Sigo aprendiendo todos los días y la meta es ser una excelente profesional. Estás a una decisión de lograrlo".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario