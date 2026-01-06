Diosdado Cabello y una advertencia que resuena al interior de la cúpula chavista: "¡Traidores nunca!"
Mientras Donald Trump negocia con Delcy Rodríguez y ningunea a la oposición venezolana, la mano derecha de Nicolás Maduro reapareció rodeado de hombres armados.
Consumado el secuestro de Nicolás Maduro, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump ya no pierde tiempo en ocultar que el verdadero interés de Washington no son ni la democracia, ni la defensa de los derechos Humanos ni la lucha contra el narcotráfico sino las ingentes reservas de petróleo de Venezuela. En ese camino Trump ya negocia con la plana mayor del régimen de Maduro y ningunea a los referentes de la oposición como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.
La ahora presidenta interina Delcy Rodríguez y toda la cúpula del poder chavista son los interlocutores con Washington. Y las sospechas de colaboración del círculo íntimo de Maduro con la invasión estadounidense a Venezuela toman cada vez más fuerza.
Sin embargo en las últimas horas reapareció el ministro del Interior y uno de los hombres más fuertes del régimen, Diosdado Cabello, y dejó un fuerte mensaje que resuena al interior del Palacio de Miraflores mientras avanza el diálogo entre Caracas y Washington. Rodeado de hombres fuertemente armados Cabello grita "¡Leales siempre! ¡Traidores nunca!". En otro video insiste con una vieja máxima del autoritarismo e intolerancia del régimen chavista : "¡dudar es traición!".
Días atrás, Diosdado había aparecido para pedir calma. "Llamo a la calma de nuestro pueblo. Confíen en el liderazgo, en la dirigencia del alto mando político y militar para la situación que estamos atravesando. Mucha calma, que nadie caiga en el desespero para facilitarle las cosas al enemigo invasor, terrorista, que nos atacó cobardemente", aseguró.
El mensaje de Cabello llega mientras Trump busca lavarle la cara a Rodríguez y advirtió que "pronto determinaremos si las sanciones existentes contra ella se mantienen o se levantan".
El mandatario estadounidense advirtió además que la invasión a Venezuela se realizó sin la participación del círculo cercano de Maduro aunque reconoció que “muchos querían hacer un acuerdo” para facilitar la transición. De hecho negó la celebración de elecciones en el corto y mediano plazo. “Tenemos que arreglar el país primero. No hay manera de que la gente pueda votar”, aseguró.
Trump explicó en una entrevista con NBC News que el secuestro del dictador no contó con comunicación previa con Delcy Rodríguez. “No, eso no es el caso”, dijo Trump sobre una eventual coordinación con Rodríguez. Pero admitió que la dirigente chavista “ha estado cooperando” con funcionarios estadounidenses.
Además, indicó que el Gobierno estadounidense podría intervenir nuevamente si Rodríguez dejara de cooperar, aunque consideró que esto no será necesario. Tras apartar a Maduro del escenario y sin avanzar hacia una transición a la democracia a Trump solo le interesa ahora el petróleo. Mientras negocia con la plana mayor del poder chavista el mandatario republicano destacó que las empresas estadounidenses podrían reconstruir la infraestructura petrolera de Venezuela en un plazo inferior a 18 meses.
“Creo que podemos hacerlo en menos tiempo que eso, pero será mucho dinero. Se gastará una cantidad tremenda, y las compañías petroleras lo harán, y luego se les reembolsará por nosotros o a través de los ingresos”, señaló.
Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo estimadas en más de 300 mil millones de barriles, aproximadamente una quinta parte de las reservas globales conocidas. Trump aseguró que la recuperación de la industria petrolera venezolana no solo beneficiará a las compañías estadounidenses, sino que también reducirá los precios del crudo a nivel mundial.
“Tener una Venezuela que produzca petróleo es bueno para Estados Unidos porque mantiene bajo el precio del crudo”, afirmó y advirtió que los ingresos potenciales podrían ser suficientes para reembolsar las inversiones realizadas por las empresas, sin comprometer fondos adicionales del gobierno estadounidense.
