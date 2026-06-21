Donald Trump cargó contra Georgia Meloni: "Ella es la inaceptable"

meloni vs trump

Trump redobló sus críticas contra Meloni

Lejos de bajar el tono, Trump volvió a apuntar contra Meloni durante una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera.

"Giorgia Meloni no quiere ayudarnos en la guerra, estoy impactado. Creía que era valiente, pero me equivoqué", agregó el mandatario estadounidense, según reprodujo la agencia ANSA.

donald trump iran

Además, la acusó de pretender que Washington asuma en soledad los costos de la estrategia occidental frente a Irán: "Dice simplemente que Italia no quiere estar involucrada. Aunque Italia obtiene su petróleo de allá, aunque Estados Unidos es muy importante para Italia. No cree que Italia deba estar involucrada", sostuvo.

Trump también cuestionó la posición italiana respecto de la OTAN y aseguró que Europa depende de Estados Unidos para garantizar la seguridad energética en el estrecho de Ormuz.

El conflicto por los ataques de Donald Trump al papa León XIV

Las nuevas declaraciones del mandatario llegaron después de que Meloni cuestionara públicamente los ataques de Trump contra el papa León XIV.

El conflicto se profundizó luego de que Trump criticara al papa León XIV por su postura frente al conflicto con Irán. Los cuestionamientos fueron difundidos a través de Truth Social y generaron una rápida respuesta de Meloni, quien defendió al pontífice y consideró "inaceptables" las declaraciones del presidente estadounidense y sostuvo que "es justo y normal que invoque la paz y condene cualquier forma de guerra".

Lejos de bajar el tono del conflicto, el republicano fue una vez más por más y respondió directamente en medios italianos: "Ella es la inaceptable, porque no le importa que Irán tenga un arma nuclear y volaría Italia por los aires en dos minutos si tuviera la oportunidad", afirmó.

Trump también insistió en sus cuestionamientos al papa León XIV y aseguró que el Pontífice desconoce la gravedad de la situación en Medio Oriente. "No lo entiende y no debería hablar de guerra, porque no tiene ni idea de lo que está pasando", sostuvo.