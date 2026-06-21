Donald Trump cargó contra Georgia Meloni: "Ella es la inaceptable"
El presidente de Estados Unidos acusó a la primera ministra de Italia de no colaborar frente a la guerra con Irán y redobló sus cuestionamientos al papa León XIV.
La tensión diplomática entre Estados Unidos e Italia escaló en las últimas horas luego de que Donald Trump volviera a cargar contra Giorgia Meloni, a quien acusó de no colaborar frente a la amenaza que representa Irán y cuestionó por haber criticado sus ataques al papa León XIV.
El enfrentamiento entre ambos, que hasta hace poco aparecían como aliados políticos e ideológicos, se profundizó tras una serie de declaraciones cruzadas que dejaron al descubierto el deterioro de la relación bilateral.
La disputa ya había sumado un nuevo capítulo días atrás, cuando el presidente de los Estados Unidos se burló públicamente de la primera ministra italiana al asegurar que ella le había "rogado" que se sacara una fotografía con él durante la reciente cumbre del G7.
"Me imploró una foto. Quería una foto conmigo desesperadamente. No lo habría hecho, pero me dio lástima", afirmó Trump al recordar el encuentro.
La respuesta de Meloni no tardó en llegar. La primera ministra italiana desmintió categóricamente los dichos del líder republicano: "Hay una cosa que debe recordar: ni yo ni Italia imploramos jamás", sostuvo, quien además calificó las declaraciones del presidente estadounidense como "completamente inventadas".
Trump redobló sus críticas contra Meloni
Lejos de bajar el tono, Trump volvió a apuntar contra Meloni durante una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera.
"Giorgia Meloni no quiere ayudarnos en la guerra, estoy impactado. Creía que era valiente, pero me equivoqué", agregó el mandatario estadounidense, según reprodujo la agencia ANSA.
Además, la acusó de pretender que Washington asuma en soledad los costos de la estrategia occidental frente a Irán: "Dice simplemente que Italia no quiere estar involucrada. Aunque Italia obtiene su petróleo de allá, aunque Estados Unidos es muy importante para Italia. No cree que Italia deba estar involucrada", sostuvo.
Trump también cuestionó la posición italiana respecto de la OTAN y aseguró que Europa depende de Estados Unidos para garantizar la seguridad energética en el estrecho de Ormuz.
El conflicto por los ataques de Donald Trump al papa León XIV
Las nuevas declaraciones del mandatario llegaron después de que Meloni cuestionara públicamente los ataques de Trump contra el papa León XIV.
Lejos de bajar el tono del conflicto, el republicano fue una vez más por más y respondió directamente en medios italianos: "Ella es la inaceptable, porque no le importa que Irán tenga un arma nuclear y volaría Italia por los aires en dos minutos si tuviera la oportunidad", afirmó.
Trump también insistió en sus cuestionamientos al papa León XIV y aseguró que el Pontífice desconoce la gravedad de la situación en Medio Oriente. "No lo entiende y no debería hablar de guerra, porque no tiene ni idea de lo que está pasando", sostuvo.
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