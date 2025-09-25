Scott Bessent ratificó el respaldo de Estados Unidos a Javier Milei

La ayuda anunciada por Estados Unidos tiene un alcance sin precedentes y busca apuntalar el programa económico del mandatario argentino. Incluye una línea swap de 20.000 millones de dólares, operaciones de compra de bonos argentinos en moneda estadounidense y un crédito a través del Fondo de Estabilización Cambiaria. Este respaldo se concreta en un contexto marcado por semanas de fuertes subas del dólar, inquietud de los mercados por la viabilidad del programa económico y la incertidumbre política generada por los resultados adversos del gobierno en el Congreso y en la provincia de Buenos Aires.