Scott Bessent reveló el "plan" de Donald Trump: ayudar a Javier Milei a "llegar a las elecciones"

Es decir, se confesó: para Bessent estaba en cuestión la continuidad del Presidente argentino siquiera hasta el 26 de octubre, cuando se llevarán a cabo las elecciones legislativas, y por ello vino Trump al rescate, con dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos.

En alusión a los problemas financieros y cambiarios sobre los cuales interviene el Tesoro, el homólogo estadounidense de Luis Caputo sostuvo que “no vamos a dejar que un desequilibrio en el mercado cause un problema en sus reformas económicas”.

En ese sentido, dijo que “no creo que el mercado haya perdido la confianza en él; creo que el mercado está mirando por el retrovisor y está viendo las décadas, los siglos de una terrible mala gestión argentina”.

“La gente está preocupada, la gente está asustada… Es muy difícil creer que sea diferente esta vez, pero creo que con el presidente Milei lo es”, concluyó el secretario del Tesoro de los Estados Unidos.