Donald Trump firmó el acuerdo con Irán para frenar la guerra en Medio Oriente: los 14 puntos

Los ejes centrales del plan de desescalada entre Estados Unidos e Irán que firmó Donald Trump

El memorándum consta de 14 puntos específicos que trazan una hoja de ruta inmediata. Las prioridades operativas se dividen en acciones recíprocas:

Compromiso de Irán: Deberá asegurar de forma inmediata el libre y seguro tránsito de embarcaciones comerciales entre el golfo Pérsico y el mar de Omán.

Compromiso de Estados Unidos: Iniciará de manera simultánea el levantamiento del bloqueo naval que mantenía sobre las terminales portuarias iraníes.

Operativos técnicos: La normalización total de la vía marítima se realizará por etapas y requerirá un proceso de desminado de las aguas que debe ejecutarse en un lapso no mayor a los 30 días.

A su vez, la liberación del estrecho de Ormuz se posiciona como el corazón del tratado. Previo al estallido de la guerra, por este corredor circulaba aproximadamente el 20% del petróleo y del gas natural licuado que abastece a los mercados mundiales. Su parálisis prolongada había disparado el valor internacional de la energía, encendiendo alarmas financieras a escala global.

El convenio estipula una ventana de libre circulación comercial garantizada por Teherán por 60 días. Durante ese interregno de tregua, el gobierno iraní se comprometió a iniciar mesas de diálogo bilaterales con Omán y otros Estados del Golfo Pérsico para diagramar un nuevo modelo de gestión y asistencia marítima que prevenga futuras crisis en el estrecho.

Los 14 puntos del pacto Estados Unidos - Irán