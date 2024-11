Donald Trump gana, según el hipopótamo bebé Moo Deng

El animal, afamado por su cara adorable y un carácter amistoso, salió de la charca donde se encontraba y se acercó decidido a la calabaza de Trump para comenzar a engullir los alimentos, conforme al vídeo publicado en las redes sociales del zoológico.

Video: la predicción de un hipopótaamo bebé sobre las elecciones en Estados Unidos

hipopotamo trump

A pesar de la naturaleza lúdica de la predicción, Moo Deng ha consolidado su popularidad en las redes sociales por sus adorables videos. Según The Independent, el hipopótamo se convirtió en un meme viral después de que el cuidador del zoológico, Atthapon Nundee, compartiera videos de ella bañándose y jugando. “El hipopótamo se convirtió en un meme viral después de que Atthapon Nundee publicara videos del hipopótamo bañándose, mordiendo juguetonamente y durmiendo”, cuenta The Independent.

La hipopótamo, nacida hace casi cuatro meses en el zoológico, es el séptimo bebé de sus padres, Jona y Tony, quienes tienen 25 y 24 años respectivamente. Esta fama se extiende más allá del zoológico, ya que su imagen se ha transformado en emoticonos y productos promocionales, lo que refuerza su estatus de estrella mediática.

La historia Moo Deng destaca cómo las redes sociales pueden amplificar la fama de estos animales y conectar a personas de diferentes partes del mundo a través de eventos aparentemente triviales. Como describe The Independent, “aunque la predicción no sea totalmente fiable, eso no ha impedido que el mundo la ame menos”.

Finalmente, aunque la predicción de la hipopótamo pueda ser vista como un simple divertimento en medio de una carrera presidencial muy ajustada, la presencia de este encantador hipopótamo en la escena pública es un recordatorio de cómo el entretenimiento y la política a menudo se entrelazan en el discurso mediático actual.