Sin noticias de Germán Giuliani, su esposa pide una prueba de vida a Venezuela

Y detalló los supuestos delitos que el régimen venezolano le endilga: "terrorismo, narcotráfico, mercenario, de todo, casi todos los presos políticos tienen esas causas. Cuando detuvieron al gendarme argentino, Nahuel Gallo, lo acusaron de terrorismo, de ser espía. Ahí vas viendo que todos los casos son iguales".

"Estoy en comunicación con el Foro Penal de Venezuela, existía una audiencia para el 17 de julio, y desde el Foro nos dijeron: ‘Miren que por lo general no van a dejar que esto prospere, no se va a dar esta audiencia’. Ahí tendrían que haber presentado todas las pruebas que tenían contra esos cargos de mi marido, pero no había ninguna prueba. De haberse concretado, en esa audiencia mi marido debería haber quedado libre por falta de pruebas. Pero eso no ocurrió, porque no ocurrió la audiencia".

Rivero dijo que era la primera vez que su esposo iba a Venezuela: “Él es abogado, lo contrataron para resolver unos temas de papeles, estaba haciéndolo y ya se volvía, tenía el pasaporte. Cuando hablamos con Cancillería nos dijeron que había una alerta, pero nosotros no sabíamos de los riesgos de viajar a Venezuela, nadie pudo frenar esta situación”.