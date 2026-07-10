Donald Trump dejó instrucciones para devastar Irán si es asesinado en un atentado

Desde Washington se aseguró que Irán está "incumpliendo" los términos del acuerdo establecido en el memorando de entendimiento que se había firmado en junio, señalando los recientes ataques de Teherán contra petroleros comerciales de Qatar y Arabia Saudita.

En ese marco, la administración republicana intimó a Irán para que reconozca públicamente la apertura del estrecho de Ormuz y se comprometa a cesar los ataques contra buques mercantes. El ultimátum, que tiene fecha de caducidad este sábado, fue transmitido directamente a Teherán y a través de mediadores regionales.

En tanto, Trump indicó mediante un posteo en su red social Truth Social que “la República Islámica de Irán nos pidió continuar las conversaciones. Hemos aceptado hacerlo, pero Estados Unidos les dejó perfectamente claro que el alto el fuego se terminó".