Donald Trump dejó instrucciones para devastar Irán si es asesinado en un atentado
El presidente de los Estados Unidos aseguró que el Pentágono realizará un ataque devastador sobre territorio iraní tras divulgarse un presunto complot del gobierno persa para asesinarlo.
Donald Trump aseguró este viernes que ya dejó instrucciones al Pentágono para responder con un ataque devastador contra Irán si llegara a ser asesinado mediante un atentado que, según su parecer, formaría parte de un complot elucubrado por el régimen iraní.
En un reportaje concedido al diario The New York Post, el presidente de los Estados Unidos confesó haber “dejado instrucciones: si pasa algo, que los bombardeen literalmente a niveles que nunca antes hayan visto".
"Soy el objetivo número uno (de Irán) desde hace tiempo, Israel no descubrió nada", dijo el mandatario después de que medios norteamericanos como CNN y The Wall Street Journal divulgaran una versión de los servicios secretos de Israel respecto a un presunto completo para asesinar al magnate neoyorquino.
Esas versiones, sobre las cuales dichos medios no citan ninguna fuente confiable y fueron negadas por funcionarios de Teherán citados por agencias internacionales, se enmarcan en la creciente tensión entre los gobiernos estadounidense e iraní tras los anuncios de un acuerdo de paz que no termina de concretarse.
Por el contrario, en las últimas jornadas se produjeron nuevos intercambios bélicos entre fuerzas de los Estados Unidos contra blancos iraníes y de Irán contra objetivos de aquel país en Medio Oriente.
Desde Washington se aseguró que Irán está "incumpliendo" los términos del acuerdo establecido en el memorando de entendimiento que se había firmado en junio, señalando los recientes ataques de Teherán contra petroleros comerciales de Qatar y Arabia Saudita.
En ese marco, la administración republicana intimó a Irán para que reconozca públicamente la apertura del estrecho de Ormuz y se comprometa a cesar los ataques contra buques mercantes. El ultimátum, que tiene fecha de caducidad este sábado, fue transmitido directamente a Teherán y a través de mediadores regionales.
En tanto, Trump indicó mediante un posteo en su red social Truth Social que “la República Islámica de Irán nos pidió continuar las conversaciones. Hemos aceptado hacerlo, pero Estados Unidos les dejó perfectamente claro que el alto el fuego se terminó".
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