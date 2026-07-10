Israel informó sobre un "plan concreto" de Irán para matar a Donald Trump, según el Wall Street Journal

El sorpresivo llamado de Donald Trump a Estados Unidos antes del debut en el Mundial 2026

Guerra en Medio Oriente: Estados Unidos atacó a Irán y Donald Trump dio por terminado el alto el fuego

El ejército de Estados Unidos llevó a cabo una nueva ronda de ataques contra diversas instalaciones en Irán este miércoles. La ofensiva se produjo horas después de que el presidente Donald Trump advirtiera que las recientes agresiones iraníes contra barcos en el estrecho de Ormuz marcaban el fin del alto el fuego.

Funcionarios militares detallaron que los ataques buscan degradar la capacidad iraní para amenazar la libre navegación en la zona. Por su parte, los medios estatales reportaron fuertes explosiones en sitios clave, incluyendo la planta nucleoeléctrica de Bushehr y las ciudades portuarias de Chabahar y Bandar Abbas.

La dura advertencia de Donald Trump por la guerra

Al salir de la cumbre de la OTAN en Turquía, el mandatario estadounidense utilizó sus redes sociales para difundir videos de las explosiones y lanzar una contundente amenaza. “Si vuelve a ocurrir, se pondrá mucho peor”, escribió el jefe de Estado, quien también renovó sus intenciones de atacar la infraestructura civil iraní y apoderarse de la isla de Jarg, el centro neurálgico de su producción petrolera.

Trump aseguró que el acuerdo de paz provisional está "terminado", aunque deslizó que permitirá que los representantes estadounidenses continúen dialogando, pese a considerar que "están perdiendo el tiempo".

Tensión por el petróleo y las negociaciones en Irán

Ante la incertidumbre internacional por el quiebre de la tregua, los precios del petróleo se dispararon rápidamente. Mientras tanto, desde Teherán se mostraron desafiantes: el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, aseguró que la era de la extorsión terminó y que no se doblegarán ante las presiones norteamericanas.

Las frágiles negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo debían comenzar formalmente tras el funeral del asesinado líder supremo Alí Jamenei, un período que se esperaba fuera de menor tensión, pero que finalmente quedó envuelto en una nueva e inminente escalada bélica.