Israel informó sobre un "plan concreto" de Irán para matar a Donald Trump, según el Wall Street Journal
De acuerdo con un informe del diario financiero, la administración de Benjamín Netanyahu compartió nueva información de inteligencia con Estados Unidos.
De acuerdo con un informe de The Wall Street Journal, Israel compartió nueva información de inteligencia con Estados Unidos en la que advierte sobre un supuesto plan de Irán para asesinar al presidente estadounidense, Donald Trump.
Aunque agencias estadounidenses ya monitoreaban amenazas generales por parte de Teherán en represalia por la muerte de Qassem Soleimani en 2020, la advertencia israelí se describió como novedosa por hacer referencia a un supuesto plan concreto.
Durante su participación en eventos internacionales en Ankara (Turquía), Trump se refirió al tema ante periodistas diciendo: "Quieren acabar con el líder de EE. UU., conmigo. Estoy en todas sus listas".
Sin embargo, fuentes oficiales estadounidenses señalaron que el reporte no fue verificado de forma independiente por sus propias agencias.
Algunos funcionarios sugirieron que la entrega de esta información por parte del gobierno de Benjamin Netanyahu podría ser un intento de influir en las decisiones de Trump y endurecer la postura de Washington hacia Irán en medio de las tensiones regionales.
Guerra en Medio Oriente: Estados Unidos atacó a Irán y Donald Trump dio por terminado el alto el fuego
El ejército de Estados Unidos llevó a cabo una nueva ronda de ataques contra diversas instalaciones en Irán este miércoles. La ofensiva se produjo horas después de que el presidente Donald Trump advirtiera que las recientes agresiones iraníes contra barcos en el estrecho de Ormuz marcaban el fin del alto el fuego.
Funcionarios militares detallaron que los ataques buscan degradar la capacidad iraní para amenazar la libre navegación en la zona. Por su parte, los medios estatales reportaron fuertes explosiones en sitios clave, incluyendo la planta nucleoeléctrica de Bushehr y las ciudades portuarias de Chabahar y Bandar Abbas.
La dura advertencia de Donald Trump por la guerra
Al salir de la cumbre de la OTAN en Turquía, el mandatario estadounidense utilizó sus redes sociales para difundir videos de las explosiones y lanzar una contundente amenaza. “Si vuelve a ocurrir, se pondrá mucho peor”, escribió el jefe de Estado, quien también renovó sus intenciones de atacar la infraestructura civil iraní y apoderarse de la isla de Jarg, el centro neurálgico de su producción petrolera.
Trump aseguró que el acuerdo de paz provisional está "terminado", aunque deslizó que permitirá que los representantes estadounidenses continúen dialogando, pese a considerar que "están perdiendo el tiempo".
Tensión por el petróleo y las negociaciones en Irán
Ante la incertidumbre internacional por el quiebre de la tregua, los precios del petróleo se dispararon rápidamente. Mientras tanto, desde Teherán se mostraron desafiantes: el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, aseguró que la era de la extorsión terminó y que no se doblegarán ante las presiones norteamericanas.
Las frágiles negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo debían comenzar formalmente tras el funeral del asesinado líder supremo Alí Jamenei, un período que se esperaba fuera de menor tensión, pero que finalmente quedó envuelto en una nueva e inminente escalada bélica.
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