Donald Trump ordenó un bloqueo total de buques petroleros que entren y salgan de Venezuela

trump bloqueo buques venezuela

Además, volvió a calificar a la administración de Nicolás Maduro como un “régimen ilegítimo” y afirmó que, por múltiples razones vinculadas al terrorismo y al crimen organizado, Venezuela “fue designada como una organización terrorista extranjera”.

Trump apuntó también contra Maduro al asegurar que “utiliza el petróleo de estos yacimientos robados para financiar el narcotráfico, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”.

El presidente estadounidense también vinculó esta decisión con la política migratoria y sostuvo que “los inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e inepta administración de Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado”.

“Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación, ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos inmediatamente", concluyó el mandatario americano en su mensaje.

De concretarse, la contundente medida de Trump, tendría un fuerte impacto sobre la ya debilitada economía del país caribeño, altamente dependiente de la exportación de crudo.