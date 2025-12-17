Donald Trump ordenó un bloqueo total de buques petroleros que entren y salgan de Venezuela
El presidente de Estados Unidos acusó a Nicolás Maduro de haberle robado petróleo, tierras y otros activos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el bloqueo “total y completo” de todos los buques petroleros sancionados que ingresen o salgan de Venezuela y acusó a Nicolás Maduro de haberle robado petróleo, tierras y otros activos.
"Hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”, anunció Trump a través de un duro mensaje publicado en su cuenta de la red social Truth Social.
Los mencionados buques se encuentran actualmente paralizados debido a las sanciones que pesan sobre la petrolera estatal venezolana PDVSA. Las únicas embarcaciones habilitadas para operar son aquellas que responden a la empresa estadounidense Chevron, la cual cuenta con un permiso especial de Washington y tiene prohibido girarle fondos a Maduro.
En su publicación, Trump aseguró que el país sudamericano se encuentra rodeado por una poderosa fuerza naval estadounidense y advirtió que la presión aumentará hasta que, según sus palabras, se restituyan a Estados Unidos activos que considera “robados”, como “petróleo, tierras y otros activos".
“Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá más y la conmoción que sentirán será como nunca antes, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron”, advirtió el presidente norteamericano.
Además, volvió a calificar a la administración de Nicolás Maduro como un “régimen ilegítimo” y afirmó que, por múltiples razones vinculadas al terrorismo y al crimen organizado, Venezuela “fue designada como una organización terrorista extranjera”.
Trump apuntó también contra Maduro al asegurar que “utiliza el petróleo de estos yacimientos robados para financiar el narcotráfico, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”.
El presidente estadounidense también vinculó esta decisión con la política migratoria y sostuvo que “los inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e inepta administración de Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado”.
“Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación, ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos inmediatamente", concluyó el mandatario americano en su mensaje.
De concretarse, la contundente medida de Trump, tendría un fuerte impacto sobre la ya debilitada economía del país caribeño, altamente dependiente de la exportación de crudo.
