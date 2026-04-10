Donald Trump redobló la presión sobre Irán: "Estamos cargando los barcos con la mejor munición"

El mensaje no fue sutil. Trump habló de buques de guerra “cargados con las mejores armas”, una imagen que, trasladada al plano geopolítico, equivale a subir la intensidad de la escena justo antes del impacto. El foco también está puesto en el estratégico estrecho de Ormuz, una zona clave para el comercio energético global. Desde su entorno, se dejó entrever que cualquier interferencia o escalada en ese punto podría desencadenar una respuesta inmediata.