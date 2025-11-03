Donald Trump subió la apuesta: advirtió que Nicolás Maduro "tiene los días contados"

estados unidos lancha narco

Así lo advirtieron expertos en derecho internacional que coincidieron en señalar que los ataques estadounidenses, que comenzaron a principios de septiembre, constituyen ejecuciones extrajudiciales incluso si tienen como objetivo a traficantes conocidos.

Washington sigue sin presentar ninguna evidencia de que sus objetivos estuvieran traficando narcóticos o que representaran una amenaza real para Estados Unidos.

Donald Trump reanuda ensayos nucleares

En paralelo, Trump afirmó que países como Rusia y China realizan pruebas subterráneas de armas nucleares desconocidas para el público y advirtió que los Estados Unidos haría lo mismo. “No quiero ser el único país que no realiza pruebas”, dijo, tras señalar que también las están realizando países como Corea del Norte y Pakistán.

El secretario de Energía, Chris Wright, aclaró que los ensayos no serían detonaciones nucleares completas, sino pruebas de sistemas para garantizar el funcionamiento del arma. Estados Unidos firmó en 1996 un tratado que prohíbe ensayos nucleares con fines militares o civiles.