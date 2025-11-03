Donald Trump subió la apuesta: advirtió que Nicolás Maduro "tiene los días contados"
El presidente de Estados Unidos descartó sin embargo un enfrentamiento militar abierto con Venezuela mientras sigue autorizando ejecuciones extrajudiciales en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico de supuestos narcotraficantes.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, escaló durante el fin de semana el enfrentamiento que mantiene con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela mientras las Fuerzas Armadas estadounidenses bombardea lanchas supuestamente narco en el Mar Caribe sin presentar prueba alguna. En una entrevista difundida el domingo Trump advirtió que los días de Maduro al frente de Venezuela están contados. Se encargó sin embargo en minimizar la posibilidad de un enfrentamiento armado abierto.
En diálogo con CBS negó la posibilidad de una guerra abierta con Venezuela. "Lo dudo. No lo creo", aseguró Trump al programa 60 Minutes, cuando le consultaron sobre la posibilidad de que los Estados Unidos entre en guerra con Venezuela.
Sin embargo, al consultarle si los días de Maduro como presidente estaban contados, Trump respondió: "Diría que sí. Creo que sí".
Maduro, acusado de narcotráfico en Estados Unidos, asegura que Washington usa el tráfico de drogas como pretexto para "imponer un cambio de régimen" en Caracas y apoderarse del petróleo venezolano.
En las últimas semanas más de 15 ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico causaron la muerte de al menos 65 personas. Washington, sin presentar prueba alguna asegura que se trataba de narcotraficantes a los que tampoco intentó detener y llevar a juicio sino que optó por avanzar con ejecuciones sumarias.
Así lo advirtieron expertos en derecho internacional que coincidieron en señalar que los ataques estadounidenses, que comenzaron a principios de septiembre, constituyen ejecuciones extrajudiciales incluso si tienen como objetivo a traficantes conocidos.
Washington sigue sin presentar ninguna evidencia de que sus objetivos estuvieran traficando narcóticos o que representaran una amenaza real para Estados Unidos.
Donald Trump reanuda ensayos nucleares
En paralelo, Trump afirmó que países como Rusia y China realizan pruebas subterráneas de armas nucleares desconocidas para el público y advirtió que los Estados Unidos haría lo mismo. “No quiero ser el único país que no realiza pruebas”, dijo, tras señalar que también las están realizando países como Corea del Norte y Pakistán.
El secretario de Energía, Chris Wright, aclaró que los ensayos no serían detonaciones nucleares completas, sino pruebas de sistemas para garantizar el funcionamiento del arma. Estados Unidos firmó en 1996 un tratado que prohíbe ensayos nucleares con fines militares o civiles.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario