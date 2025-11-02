Trump amenazó a Nigeria con un ataque militar: qué pasó

Trump había declarado previamente que "el cristianismo enfrenta una amenaza existencial en Nigeria" y que "los islamistas radicales son responsables de esta masacre en masa". Sus dichos coincidieron con un reclamo reciente del senador estadounidense Ted Cruz, quien solicitó al Congreso volver a incluir a Nigeria en la lista de países que violan la libertad religiosa, denunciando "asesinatos en masa de cristianos".

Nigeria, un país con aproximadamente 220 millones de habitantes, se encuentra dividida casi por igual entre cristianos y musulmanes. La nación enfrenta desde hace años una grave crisis de inseguridad impulsada por múltiples factores. Analistas y organismos internacionales señalan que, si bien los cristianos son blanco de numerosos ataques, "la mayoría de las víctimas pertenecen a comunidades musulmanas del norte del país".

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores nigeriano, el portavoz Kimiebi Ebienfa "reiteró el compromiso del gobierno de proteger a todos sus ciudadanos". Ebienfa afirmó que "El Gobierno Federal continuará defendiendo a cada ciudadano, sin importar su raza, credo o religión. Al igual que Estados Unidos, Nigeria no tiene otra opción que celebrar la diversidad, que es nuestra mayor fortaleza".

Es imprescindible recordar que Nigeria fue incluida por primera vez en la lista de países de "particular preocupación" en 2020, durante la propia administración de Trump, pero esa designación "fue levantada en 2023".