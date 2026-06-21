Donald Trump volvió a amenazar a Irán y advirtió que podría lanzar un "muy duro" ataque

“Si sus dirigentes están dispuestos a renunciar a su rol de factor de inestabilidad regional, si están dispuestos a abandonar de forma duradera cualquier ambición de dotarse del arma nuclear, Estados Unidos está dispuesto a transformar fundamentalmente su relación (con Irán)”, afirmó.

Además de sus declaraciones contra Irán, el presidente estadounidense aseguró que Washington aplicará nuevas medidas relacionadas con el estrecho de Ormuz si no se alcanza un acuerdo con el país en un plazo de 60 días, según afirmó en una entrevista con Fox News.

A través de su cuenta de Truth Social, Trump volvió a insistir con su postura y elevó la amenaza de una respuesta militar.

“Si no lo hace, volveremos a golpear a Irán con toda nuestra fuerza, igual que hicimos la semana pasada, pero aún con más fuerza”, enfatizó el mandatario.

Las palabras del presidente estadounidense suman un nuevo capítulo a la escalada de tensión entre ambos países, mientras continúan los movimientos diplomáticos y las negociaciones internacionales para evitar una mayor confrontación.