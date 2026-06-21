Donald Trump volvió a amenazar a Irán y advirtió que podría lanzar un "muy duro" ataque
El presidente de Estados Unidos exigió que Teherán frene a sus aliados en Líbano y en caso de no hacerlo su país responderá con una ofensiva mayor.
Donald Trump lanzó una nueva advertencia contra Irán y afirmó que Estados Unidos podría realizar un ataque de gran magnitud si el gobierno iraní no deja de generar conflictos a través de sus aliados en Líbano.
“Irán debe impedir de inmediato que sus representantes altamente pagados en el Líbano ocasionen problemas”, expresó el mandatario estadounidense, quien agregó que, de continuar la situación, será atacado “muy duro de nuevo”.
La declaración se conoció mientras avanzan las negociaciones de paz en Suiza y en medio de la creciente tensión en Medio Oriente. Trump reclamó que Teherán tome medidas contra lo que definió como sus “agentes a sueldo” en territorio libanés.
La advertencia de Donald Trump sobre el estrecho de Ormuz
En paralelo a las advertencias de Trump, el vicepresidente estadounidense JD Vance aseguró que las conversaciones registraron avances importantes. “Lo que el presidente (Trump) nos ha pedido que hagamos es pasar página y transformar nuestra relación con el pueblo iraní”, señaló este domingo.
Vance explicó que Estados Unidos está dispuesto a modificar su vínculo con Irán si el país cambia su postura en la región y abandona ciertas políticas que Washington cuestiona.
“Si sus dirigentes están dispuestos a renunciar a su rol de factor de inestabilidad regional, si están dispuestos a abandonar de forma duradera cualquier ambición de dotarse del arma nuclear, Estados Unidos está dispuesto a transformar fundamentalmente su relación (con Irán)”, afirmó.
Además de sus declaraciones contra Irán, el presidente estadounidense aseguró que Washington aplicará nuevas medidas relacionadas con el estrecho de Ormuz si no se alcanza un acuerdo con el país en un plazo de 60 días, según afirmó en una entrevista con Fox News.
A través de su cuenta de Truth Social, Trump volvió a insistir con su postura y elevó la amenaza de una respuesta militar.
“Si no lo hace, volveremos a golpear a Irán con toda nuestra fuerza, igual que hicimos la semana pasada, pero aún con más fuerza”, enfatizó el mandatario.
Las palabras del presidente estadounidense suman un nuevo capítulo a la escalada de tensión entre ambos países, mientras continúan los movimientos diplomáticos y las negociaciones internacionales para evitar una mayor confrontación.
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