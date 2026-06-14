Trágico accidente aéreo cerca de Kansas: murieron los 12 pasajeros de un avión

Las autoridades aeroportuarias y de rescate confirmaron que ninguna de las personas a bordo logró sobrevivir al impacto ni tuvo el tiempo o la altitud necesaria para saltar en paracaídas. Entre las doce víctimas fatales se contabilizan once paracaidistas que planeaban realizar una jornada de saltos y el piloto de la unidad.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) junto con la Administración Federal de Aviación (FAA) ya enviaron a sus equipos de peritos a la zona del desastre para asegurar los restos de la aeronave e iniciar las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer los motivos de uno de los accidentes de aviación civil más graves de la región en lo que va del año.