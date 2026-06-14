Trágico accidente aéreo cerca de Kansas: murieron los 12 pasajeros de un avión
La aeronave, que llevaba paracaidistas, se estrelló a pocos kilómetros de la ciudad donde concentra la Selección Argentina por el Mundial 2026.
Un trágico accidente aéreo conmovió este domingo al estado de Missouri tras confirmarse la muerte de doce personas luego de que un avión repleto de paracaidistas se estrellara a pocos kilómetros de la base de concentración de la Selección Argentina para el Mundial 2026.
El siniestro se registró cerca de la localidad de Kansas, una zona de particular interés para el público argentino debido a la cercanía con el búnker donde la delegación de Lionel Scaloni se prepara para la cita mundialista.
La aeronave involucrada, un monomotor de pasajeros Pacific Aerospace P-750 (un avión pequeño tipo turboprop) operado por la compañía Skydive Kansas City, había partido desde el Butler Memorial Airport, en la localidad de Butler, Missouri, alrededor de las 11:30 de la mañana.
Qué se sabe del accidente aéreo en Estados Unidos
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La maniobra: Inmediatamente después de levantar vuelo, y por razones que aún continúan bajo investigación, el piloto dio la vuelta en el aire intentando regresar o desviar su rumbo.
El impacto: La nave no logró sostenerse y terminó estrellándose violentamente cerca de una carretera local conocida como Business 49 Highway.
El incendio: A raíz de la fuerza del choque, el aparato se incendió de manera instantánea en el suelo, lo que dificultó cualquier tarea de asistencia inmediata.
Sin sobrevivientes:
Las autoridades aeroportuarias y de rescate confirmaron que ninguna de las personas a bordo logró sobrevivir al impacto ni tuvo el tiempo o la altitud necesaria para saltar en paracaídas. Entre las doce víctimas fatales se contabilizan once paracaidistas que planeaban realizar una jornada de saltos y el piloto de la unidad.
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) junto con la Administración Federal de Aviación (FAA) ya enviaron a sus equipos de peritos a la zona del desastre para asegurar los restos de la aeronave e iniciar las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer los motivos de uno de los accidentes de aviación civil más graves de la región en lo que va del año.
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