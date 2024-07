Donald Trump anunció a su compañero de fórmula en medio del revuelo por el atentado

Entre los posibles compañeros de fórmula de Trump se encontraban tanto Vance como el senador de Carolina del Sur Tin Scott y el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, quien fuera contrincante del expresidente en las primarias.

Mientras tanto, la cadena de noticias CBS de Estados Unidos informó que el senador de Florida Marco Rubio quedó afuera de la carrera por un lugar al lado de Donald Trump.

Se espera que la Convención Nacional Republicana se realice durante la tarde del lunes en el Foro Fiserv de Milwaukee, Wisconsin, en el "medio oeste" estadounidense, con un operativo de seguridad reforzado a la vista de lo ocurrido el sábado pasado en Butler, Pensilvania, donde un francotirador le disparó al expresidente cuando estaba en medio de un acto proselitista.

Ese mismo sábado Trump aseguró en sus redes sociales que sintió "la bala atravesando la piel" y compartió palabras de gratitud para quienes lo auxiliaron.

"Quiero agradecer al Servicio Secreto de los Estados Unidos y a todas las fuerzas del orden por su rápida respuesta al tiroteo que acaba de tener lugar en Butler, Pensilvania. Lo más importante es que quiero expresar mi más sentido pésame a la familia de la persona que murió en el mitin, y también a la familia de otra persona que resultó gravemente herida", expresó.

"Es increíble que un acto así pueda ocurrir en nuestro país. Por el momento no se sabe nada sobre el tirador, que ya está muerto", declaró el candidato a la Casa Blanca, e informó: "Me dispararon con una bala que atravesó la parte superior de mi oreja derecha. Supe inmediatamente que algo andaba mal porque escuché un zumbido, disparos e inmediatamente sentí la bala atravesando la piel. Hubo mucho sangrado, entonces me di cuenta de lo que estaba pasando.", recordó en el mismo día Trump antes de terminar su mensaje con un "¡Dios bendiga América!".