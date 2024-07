Quién es JD Vance, el compañero de fórmula de Donald Trump

La edad de Vance sirve de contrapeso a los 78 años de Trump, y le pelea de lleno a los 81 de Joe Biden, que fue criticado por su posible incapacidad para ejercer un segundo mandato en la Casa Blanca.

JD Vance

"Después de una larga deliberación y reflexión, y considerando los tremendos talentos de muchos otros, he decidido que la persona más adecuada para asumir el cargo de Vicepresidente de Estados Unidos es el Senador J.D. Vance del Gran Estado de Ohio", anunció Trump en su perfil de la red social Truth Social, que es propiedad de Trump Media & Technology Group (TMTG).

Pero, ¿quién es JD Vance?

James David Vance cumplirá 40 años el próximo 2 de agosto. Nacido en Middletown, Ohio, su historia familiar estuvo tan marcada por la pobreza y las adversidades que escribió un libro al respecto, una autobiografía que se convirtió luego en una película de Netflix llamada "Hillbilly Elegy", protagonizada por Glenn Close y Amy Adams.

En 2016 Vance publicó su libro "Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis", donde resaltó la influencia de sus abuelos, la ausencia de su padre, la adicción a las drogas que devastó a su madre y cómo él logró redimir lo que podría haber sido un destino trágico a través de la educación y el servicio militar.

hillbilly elegy.jpg

La narrativa de Vance le dio una nueva plataforma que captó la atención del público blanco de clase baja rural en los Estados Unidos (los "hillbillies", que es como se llama de manera peyorativa), y eventualmente entró a la política en el Partido Republicano.

En 2016, cuando Trump daba el golpe maestro para convertirse en el 45o presidente de los Estados Unidos, Vance no estaba entre sus aliados sino entre sus críticos. Pero ocho años más tarde el "hillbilly" modelo pareciera haber encontrado las bondades del candidato reincidente.

Vance defiende la protección de la Segunda Enmienda -que estipula la libertad de tenencia y portación de armas- y mantiene una postura "provida" que lo aleja de legislar a favor de una ley del aborto a nivel federal.

También abogó por la revitalización de las comunidades que dependen de la industria y mantiene una campaña para cerrar la frontera entre Estados Unidos y México para detener la migración ilegal.

Un poco como le pasa a Donald Trump, cuya esposa y suegros son inmigrantes eslovenos en los Estados Unidos, JD Vance tampoco tiene problema con quienes tengan papeles al día: su mujer, Usha Chilukuri Vance, es hija de inmigrantes de la India.

La pareja se conoció cuando estudiaban Derecho en la Universidad de Yale y mientras ella trabaja en el sector privado él se volcó a la política. El matrimonio tiene tres hijos en común y desde 2019 Vance profesa la religión católica, que lo deja alineado con los intereses de la base de votantes evangélicos de Donald Trump.