Imputaron por "injuria racial" a la abogada argentina detenida en Brasil por sus gestos racistas

Según Páez, el trabajador aludido en la denuncia avanzaba con dos acompañantes en dirección contraria a ella y su amiga, y les faltaron el respeto con gestos y señas.

"Se agarraban los genitales, nos señalaban y se reían. Ahí es cuando yo hago ese gesto", explicó la santiagueña, a lo que su abogado, Sebastián Robles, sumó que hay un nuevo material audiovisual que "desarma la idea de una conducta unidireccional y espontánea".

"Esto no borra el hecho, pero cambia el encuadre y refuerza la teoría de que hubo un conflicto bilateral, con una provocación previa del denunciante", explicó Robles sobre la situación procesal de Páez.

Mientras tanto, la abogada sigue en Brasil sin perspectiva de regresar a la Argentina porque la Justicia de Río de Janeiro aplicó medidas cautelares sin un plazo de tiempo determinado.