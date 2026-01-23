Drama en Florianópolis: cuatro turistas argentinos quedaron varados tras el robo de su camioneta
Entre reportes de virus y "golpe da maquininha" en las playas de Brasil, el grupo sufrió el percance más clásico de todos cuando le sustrajeron su vehículo.
Sin dinero ni documentos y con cero medios para volver a Argentina, un grupo de cuatro turistas argentinos comenzó un calvario esta semana tras el robo de la camioneta con la que habían viajado a Brasil, que desapareció del estacionamiento del edificio donde se alojaron en Florianópolis.
Lo que estaba pensado como unas vacaciones en Brasil lejos de problemas como el "golpe da maquininha" o los virus de verano se convirtió rápidamente en una pesadilla porque en la pickup, una Toyota Hilux blanca, estaban sus objetos de valor y hasta sus documentos para volver al país, por lo que el grupo pidió ayuda al consulado argentino.
Iván Vargas, uno de los cuatro argentinos varados, explicó que sus allegados y él se alojaron en una unidad de un edificio del barrio Ingleses de Florianópolis que tenía estacionamiento propio.
En ese espacio al aire libre "había aproximadamente cien autos, todos argentinos", contó el hombre a la emisora FM 89.3 Santa María de las Misiones.
Ese fue el escenario en el que abandonaron el vehículo para irse a Playa Brava, pero una hora y media después -quizás dos-, el grupo regresó al edificio y notó el robo.
"Cuando llego al lugar donde tenía que estar la camioneta, no estaba", sentenció Vargas. En la zona también trabajaba un "cuidador de autos", pero no lo vieron al momento de volver al edificio.
Vargas se lamentó en especial porque habían usado la camioneta como caja fuerte. "Estaban todas mis cosas: los documentos, los papeles del auto, la plata, nuestras cosas personales", señaló.
Ahora, los cuatro turistas, todos mayores de edad, se encuentran indocumentados y sin medios de transporte, dinero o ayuda. Además de apelar al consulado argentino en Florianópolis hicieron la denuncia ante la Policía Militar de Brasil.
"Nos atendieron bien, pero no nos dieron ningún tipo de respuesta hasta el momento", expresó Vargas, para quien su episodio de inseguridad no está aislado de otros robos similares a otros argentinos porque "es una banda que está haciendo exactamente eso".
