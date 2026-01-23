Drama en Florianópolis: cuatro turistas argentinos quedaron varados tras el robo de su camioneta

"Cuando llego al lugar donde tenía que estar la camioneta, no estaba", sentenció Vargas. En la zona también trabajaba un "cuidador de autos", pero no lo vieron al momento de volver al edificio.

Vargas se lamentó en especial porque habían usado la camioneta como caja fuerte. "Estaban todas mis cosas: los documentos, los papeles del auto, la plata, nuestras cosas personales", señaló.

Ahora, los cuatro turistas, todos mayores de edad, se encuentran indocumentados y sin medios de transporte, dinero o ayuda. Además de apelar al consulado argentino en Florianópolis hicieron la denuncia ante la Policía Militar de Brasil.

"Nos atendieron bien, pero no nos dieron ningún tipo de respuesta hasta el momento", expresó Vargas, para quien su episodio de inseguridad no está aislado de otros robos similares a otros argentinos porque "es una banda que está haciendo exactamente eso".