Durmió 15 años en la calle y sacó la mejor nota en un examen público: qué puesto obtuvo

Movilizado por el deseo de abandonar la intemperie y acceder a un empleo digno, acudió al Centro de Referencia de Asistencia Social Especializada (Creas) en la ciudad de Patos de Minas, Brasil. "No quería vivir en la calle como los demás", declaró tiempo después al medio G1.

Aunque el equipo del centro asistencial intentó insertarlo en el mercado laboral privado mediante la distribución de su currículum, las convocatorias de las empresas nunca llegaron. Ante ese panorama, los orientadores le sugirieron inscribirse en un concurso público para el puesto de sepulturero municipal, con una exigencia clara: debía concentrarse por completo en el estudio para alcanzar la máxima calificación posible.

Valter asumió el compromiso y convirtió la vía pública en su centro de capacitación. Durante cuatro meses, destinó cuatro horas diarias a la preparación del examen, aprovechando la luz natural del sol y utilizando los mismos bancos de plaza donde pasaba la noche como escritorio improvisado.

El esfuerzo rindió frutos el día de la evaluación. Con 26 aciertos sobre un total de 30 preguntas, Valter obtuvo la nota más alta entre los 21 aspirantes al cargo, asegurando el primer puesto para las tres plazas disponibles.

Su desempeño no solo le otorgó la estabilidad del empleo público, sino que le dio la oportunidad de cerrar un ciclo de 16 años de vulnerabilidad extrema en las calles.