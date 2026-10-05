Lula da Silva vs. Flávio Bolsonaro: quién ganó en Mina Gerais, el estado que predice las elecciones de Brasil
Avanza el escrutinio y los analistas miran hacia el estado en donde el candidato que gana suele llevarse la Presidencia.
Las elecciones presidenciales de Brasil ingresaron en su tramo más caliente y todas las miradas apuntaron a Minas Gerais, históricamente considerado el distrito bisagra y el gran termómetro electoral del país: quien se impone en este territorio suele quedarse con las llaves del Palacio de Planalto.
De acuerdo con los resultados oficiales, Jair Bolsonaro se impuso en este distrito clave con una ventaja del 5% sobre Lula da Silva, marcando un pulso sorpresivo en el inicio del escrutinio:
- Flávio Bolsonaro (PL): 48,24% (5.777.468 votos)
- Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 43,33% (5.188.546 votos)
Minas Gerais es un estado brasileño donde quien gana suele llevarse la Presidencia. En 2022, Lula ganó en esta localidad con el 70,37% de los votos.
Cómo seguir los resultados de las elecciones de Brasil
Desde las 17:00 (hora de Brasilia y de la Argentina), tras el cierre oficial de los comicios en todo el territorio nacional, el Tribunal Superior Electoral (TSE) puso en marcha la divulgación de las primeras cifras oficiales.
La carga se actualiza minuto a minuto a medida que las urnas electrónicas de los distintos estados y del exterior sean procesadas de manera centralizada. Si ningún candidato supera el 50% de los votos válidos, el proceso se resolverá en una segunda vuelta (balotaje) entre los dos postulantes más votados.
Para seguir el minuto a minuto de la totalización de votos de forma oficial y detallada, el TSE habilitó canales digitales de acceso público:
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Portal web: Se puede consultar el mapa de resultados, el porcentaje de participación y el desglose de votos en blanco y nulos a nivel nacional, estatal y municipal ingresando al Portal de Resultados del TSE.
Aplicación móvil: Está disponible la app oficial Resultados para teléfonos celulares, una herramienta ágil para monitorear el pulso de la elección en tiempo real desde cualquier lugar.
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