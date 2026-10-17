El actor Wagner Moura expresó su apoyo a Lula y cuestionó la influencia de Estados Unidos en Sudamérica

Y añade en su video difundido en redes sociales: “Al final, llega el acuerdo: los minerales y el petróleo salen del país, con los estadounidenses al mando”, lo que se repite en distintos países de la región, especialmente en aquellos cuyos mandatarios están alineados con Washington.

Quién es Wagner Moura

Wagner Moura (Bahía, 1976) es un actor, director y productor entre los más reconocidos de Brasil, habiendo alcanzado reconocimiento internacional por su interpretación de Pablo Escobar en la serie ‘Narcos’ (Netflix).

En cine, fue recientemente nominado al Oscar por su papel en la exitosa ‘El agente secreto’ (también nominada como mejor película), y actuó en producciones como ‘Tropa de Elite’, ‘Elysium’ y ‘Civil War’. Además es conocido por su participación activa en debates públicos sobre política y derechos humanos en su país.