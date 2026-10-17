El actor Wagner Moura expresó su apoyo a Lula y cuestionó la influencia de Estados Unidos en Sudamérica
El reconocido actor brasileño, protagonista de 'Narcos' y 'El agente secreto', difundió un video expresando su respaldo a la reelección del actual presidente y denuncia a Bolsonaro por su vinculación con Estados Unidos.
El actor Wagner Moura, uno de los más reconocidos en Brasil y de gran trascendencia internacional, difundió en las últimas horas un video en el que manifiesta su apoyo a la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva de cara al balotaje que se llevará a cabo el domingo 25 de octubre.
Además formula críticas a Flávio Bolsonaro, el otro candidato que participará de la contienda electoral, al puntualizar su relación con Donald Trump y el seguimiento a las políticas del mandatario estadounidense.
En ese sentido, Moura afirma que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro favorece los intereses de Estados Unidos y advierte sobre la intención de Washington de influir en el control de recursos naturales en la región.
Menciona también la relación entre Trump y Javier Milei, al advertir que Estados Unidos habría condicionado las elecciones legislativas de 2025 al anunciar un millonario préstamo que vincula al acuerdo bilateral sobre minerales críticos firmado meses después.
“Primero viene la presión: una guerra, una tarifa, un préstamo, lo que sea preciso. Luego, alguien en el poder que le debe su puesto a Trump: Delcy (Rodríguez) en Venezuela, (Abelardo de la) Espriella en Colombia, Milei en Argentina”, dice el reconocido intérprete.
Y añade en su video difundido en redes sociales: “Al final, llega el acuerdo: los minerales y el petróleo salen del país, con los estadounidenses al mando”, lo que se repite en distintos países de la región, especialmente en aquellos cuyos mandatarios están alineados con Washington.
Quién es Wagner Moura
Wagner Moura (Bahía, 1976) es un actor, director y productor entre los más reconocidos de Brasil, habiendo alcanzado reconocimiento internacional por su interpretación de Pablo Escobar en la serie ‘Narcos’ (Netflix).
En cine, fue recientemente nominado al Oscar por su papel en la exitosa ‘El agente secreto’ (también nominada como mejor película), y actuó en producciones como ‘Tropa de Elite’, ‘Elysium’ y ‘Civil War’. Además es conocido por su participación activa en debates públicos sobre política y derechos humanos en su país.
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