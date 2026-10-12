Más de un millón de personas marcharon por Lula da Silva en Brasil: el mensaje antes del balotaje

En otra publicación, la fuerza política destacó la dimensión de la marcha y aseguró: "¡HISTÓRICO! ¡Con más de 1 MILLÓN de personas en las calles, San Pablo está COMPLETAMENTE LLENA en apoyo a la reelección de Lula!".

Durante su intervención, el mandatario también apeló a la movilización de sus simpatizantes para impedir un regreso del bolsonarismo al poder. En ese contexto, lanzó una advertencia dirigida a los militantes que participaron de la jornada. "Tenemos una responsabilidad muy grande, no podemos permitir que los ladrones vuelvan a gobernar este país", expresó ante la multitud.

Los resultados de la primera vuelta y el desafío electoral en San Pablo

La marcha adquirió una relevancia particular porque se realizó en uno de los distritos donde Lula obtuvo un resultado desfavorable. En la primera vuelta, Flávio Bolsonaro consiguió el 47,08% de los votos, mientras que el actual presidente alcanzó el 45,10% a nivel nacional, de acuerdo con los datos difundidos en la información electoral.

La diferencia dejó planteado un escenario competitivo para el balotaje, en el que ambos candidatos deberán ampliar sus apoyos para quedarse con la Presidencia.

En el estado de San Pablo, el panorama fue todavía más complejo para el postulante del PT. Allí, Flávio Bolsonaro obtuvo el 51,93% de los sufragios, frente al 38,20% que consiguió Lula. La brecha convirtió a ese territorio en un punto estratégico para la campaña oficialista.

La elección de San Pablo para realizar la movilización respondió, en ese contexto, a la necesidad de exhibir capacidad de convocatoria en una zona donde el presidente necesita mejorar su desempeño electoral.