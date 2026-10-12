Más de un millón de personas marcharon por Lula da Silva en Brasil: el mensaje antes del balotaje
A dos semanas del balotaje presidencial en Brasil, el mandatario reunió a miles de simpatizantes en la denominada Marcha por la Democracia.
El presidente de Brasil, Lula da Silva, encabezó una multitudinaria marcha en San Pablo para fortalecer su candidatura a la reelección, a solo dos semanas de la segunda vuelta electoral frente a Flávio Bolsonaro. La movilización, denominada Marcha por la Democracia, fue presentada por el Partido de los Trabajadores (PT) como una demostración de respaldo popular al mandatario, luego de quedar en desventaja en la primera instancia de los comicios.
Según informó la fuerza política oficialista a través de sus redes sociales, la convocatoria reunió a más de un millón de personas en las calles de la ciudad. Durante el acto, Lula buscó transmitir un mensaje de optimismo a sus seguidores y remarcó la importancia de ampliar la participación electoral para intentar modificar el escenario de cara al balotaje.
Uno de los principales objetivos del presidente es captar el apoyo de los más de 30 millones de brasileños que no votaron en la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre. Para el oficialismo, la cantidad de ciudadanos que se ausentaron de las urnas representa una oportunidad para aumentar su caudal de votos en la definición presidencial.
La convocatoria del PT y el mensaje de Lula a sus seguidores
La movilización tuvo una fuerte repercusión en las redes sociales del Partido de los Trabajadores. Desde la cuenta oficial de la agrupación, celebraron la magnitud de la convocatoria y difundieron imágenes de las calles colmadas de militantes y simpatizantes.
"¡Y así es como vamos a entrar en los libros de historia una vez más! ¡VAMOS A DARLA VUELTA!", publicó el PT en X, en un mensaje que buscó reforzar la confianza de sus seguidores para la segunda vuelta electoral.
En otra publicación, la fuerza política destacó la dimensión de la marcha y aseguró: "¡HISTÓRICO! ¡Con más de 1 MILLÓN de personas en las calles, San Pablo está COMPLETAMENTE LLENA en apoyo a la reelección de Lula!".
Durante su intervención, el mandatario también apeló a la movilización de sus simpatizantes para impedir un regreso del bolsonarismo al poder. En ese contexto, lanzó una advertencia dirigida a los militantes que participaron de la jornada. "Tenemos una responsabilidad muy grande, no podemos permitir que los ladrones vuelvan a gobernar este país", expresó ante la multitud.
Los resultados de la primera vuelta y el desafío electoral en San Pablo
La marcha adquirió una relevancia particular porque se realizó en uno de los distritos donde Lula obtuvo un resultado desfavorable. En la primera vuelta, Flávio Bolsonaro consiguió el 47,08% de los votos, mientras que el actual presidente alcanzó el 45,10% a nivel nacional, de acuerdo con los datos difundidos en la información electoral.
La diferencia dejó planteado un escenario competitivo para el balotaje, en el que ambos candidatos deberán ampliar sus apoyos para quedarse con la Presidencia.
En el estado de San Pablo, el panorama fue todavía más complejo para el postulante del PT. Allí, Flávio Bolsonaro obtuvo el 51,93% de los sufragios, frente al 38,20% que consiguió Lula. La brecha convirtió a ese territorio en un punto estratégico para la campaña oficialista.
La elección de San Pablo para realizar la movilización respondió, en ese contexto, a la necesidad de exhibir capacidad de convocatoria en una zona donde el presidente necesita mejorar su desempeño electoral.
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