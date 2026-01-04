El antes y después del ataque de Estados Unidos a Venezuela en imágenes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2007836241782554780?s=20&partner=&hide_thread=false El antes y después del ataque de EEUU a Venezuela



El Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande de Venezuela, fue otro de los puntos seriamente afectados. Según análisis de imágenes satelitales, un búnker habría sido destruido y varias áreas continuaban en llamas horas después del bombardeo. Otras estructuras dentro del predio, como refugios para vehículos y una central eléctrica, también presentaron daños significativos. No se confirmó si Maduro se encontraba en esas instalaciones al momento del ataque.