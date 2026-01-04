El antes y después del ataque de Estados Unidos a Venezuela en imágenes
Videos e imágenes muestran el impacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela, con al menos 40 muertos y daños en zonas militares y civiles tras la captura de Nicolás Maduro.
La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela dejó un fuerte impacto visible en distintos puntos del país. Imágenes y videos viralizados en redes sociales muestran la magnitud de los daños tras los bombardeos que precedieron a la captura de Nicolás Maduro y marcaron una nueva fase del conflicto regional.
Según los primeros reportes, el operativo dejó al menos 40 muertos y se registraron siete bombardeos en distintos puntos de Caracas y sus alrededores. Los ataques alcanzaron edificios con presencia militar, pero también estructuras donde vivían civiles, lo que profundizó la conmoción interna y el impacto internacional.
La ofensiva marcó una escalada sin precedentes en el enfrentamiento entre el presidente estadounidense Donald Trump y el gobierno venezolano. Tras los ataques, el mandatario estadpunidense anunció que Maduro había sido capturado por sus fuerzas y expulsado del país.
Al amanecer, los efectos de los ataques nocturnos comenzaron a quedar en evidencia. Imágenes geolocalizadas en la base aérea de La Carlota mostraron un lanzamisiles antiaéreos Buk-M2 aparentemente destruido. En tanto, videos del aeropuerto de Higuerote exhibieron severos daños en edificios, un avión inutilizado y lo que parecería ser parte de un sistema de defensa aérea afectado.
Imágenes satelitales revisadas por medios internacionales también revelaron un cráter en la pista del aeropuerto y marcas de quemaduras cerca de las estructuras dañadas, lo que confirmó la intensidad de los ataques.
El Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande de Venezuela, fue otro de los puntos seriamente afectados. Según análisis de imágenes satelitales, un búnker habría sido destruido y varias áreas continuaban en llamas horas después del bombardeo. Otras estructuras dentro del predio, como refugios para vehículos y una central eléctrica, también presentaron daños significativos. No se confirmó si Maduro se encontraba en esas instalaciones al momento del ataque.
