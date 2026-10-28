El bochornoso escudo apócrifo en la primera carta de Flávio Bolsonaro tras su fuga a Estados Unidos

Reemplazo de urgencia tras el papelón en las redes

La publicación original permaneció visible solo unos minutos en la cuenta del senador antes de ser borrada por la catarata de burlas de los usuarios. Al percatarse del papelón institucional, el propio Bolsonaro dio de baja el mensaje y subió a toda prisa una segunda versión en la que reemplazaron el gráfico adulterado por el blasón nacional vigente. A la vez que cambió lo de "presidente electo de Brasil" por "líder de Brasil".