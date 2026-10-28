El bochornoso escudo apócrifo en la primera carta de Flávio Bolsonaro tras su fuga a Estados Unidos
El senador prófugo compartió en su propia cuenta de X un documento con una insignia adulterada que rezaba "Estados Unidos do Brazil", una maniobra que expuso la improvisación de su armado en el exterior.
La difusión del comunicado oficial con el que Flávio Bolsonaro buscó posicionarse como "presidente electo" desde el extranjero dejó al descubierto una insólita y vergonzosa falla en la confección del material. El propio legislador y excandidato presidencial publicó en su cuenta de X una carta encabezada por un escudo trucho que llevaba la leyenda "Estados Unidos do Brazil", escrita de forma anacrónica y con la grafía en inglés con la letra z.
El uso de esta insignia apócrifa, totalmente ajena a la denominación legal de la República Federativa del Brasil, dejó al desnudo que el dirigente no contaba con acceso a las insignias ni a los recursos gráficos oficiales. Quienes le armaron la proclama a las apuradas desde Estados Unidos recurrieron a un diseño genérico trucho, desconociendo por completo el verdadero símbolo patrio y su texto correspondiente.
Reemplazo de urgencia tras el papelón en las redes
La publicación original permaneció visible solo unos minutos en la cuenta del senador antes de ser borrada por la catarata de burlas de los usuarios. Al percatarse del papelón institucional, el propio Bolsonaro dio de baja el mensaje y subió a toda prisa una segunda versión en la que reemplazaron el gráfico adulterado por el blasón nacional vigente. A la vez que cambió lo de "presidente electo de Brasil" por "líder de Brasil".
El episodio terminó exponiendo de la peor manera el nivel de apuro y desprolijidad con el que el círculo cercano al legislador gestionó la comunicación de su salida del país, apelando a sellos falsificados para intentar darle tinte de documento oficial a su proclama desde el extranjero.
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