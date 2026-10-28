En el Gobierno confían en que las relaciones comerciales con Brasil "van a seguir"

En otro tramo de su exposición, el secretario de Coordinación de Producción habló sobre la situación actual de la economía, que atraviesa un momento tenso en cuanto a su expansión, al señalar que el modelo anarcocapitalista está "basado en las exportaciones" y que "lleva tiempo y trabajo" consolidar.

Al contrario de lo que advierten todos los indicadores, que confirman la recesión, el funcionario afirmó la actividad económica "viene un poco mejor mes a mes", a lo que sumó que la baja de la inflación hace que "comience a recuperarse lo que estaba más rezagado, que era la construcción, que representa alrededor de un tercio de la industria".

"El salario real hace cuatro o cinco meses que ya está dando positivo. Para que eso se refleje y se sienta, necesita tiempo de acumulación, porque las mejoras son graduales. Yo creo que para el primer trimestre (del año que viene) se va a sentir un poco más", pronosticó Lavigne.