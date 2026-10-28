En el Gobierno confían en que las relaciones comerciales con Brasil "van a seguir"
Lo dijo el secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía, mientras sigue el silencio sobre la reelección de Lula y la fuga de Bolsonaro.
Pese a que ningún funcionario oficialista de primer nivel reconoció aun la reelección de Lula da Silva en Brasil, mucho menos Javier Milei, los negocios son los negocios y en el Gobierno ratifican la intención de continuar con las relaciones comerciales con el gigante sudamericano. Se trata, en fin, del principal socio de la Argentina en ese sentido.
Fue el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, quien en las últimas horas se refirió al vínculo entre ambas naciones al señalar que “las relaciones comerciales van a seguir como lo hicieron durante estos tres años", aunque el funcionario antepuso un “creo” a la afirmación.
En el marco de la AmCham Trade & Investment Conference que comenzó este miércoles en el Auditorio Santander, agregó que ambos países son "sustitutivos en algún punto y complementarios en muchos otros".
"Es nuestro principal destino para las pick-ups y ellos necesitan también el gas argentino, de forma creciente, y van a necesitar urea", comentó el funcionario, sin advertir que Stellantis, la compañía de esas pick-ups destinadas al mercado brasileño, cerró por siete semanas su fábrica en Córdoba debido a la caída de la demanda local y regional.
Lavigne se refirió también a la fuga de Flávio Bolsonaro a través de la Argentina al reconocer que todavía restan por resolver algunos protocolos y aspectos operativos vinculados a la frontera entre ambas naciones. "Vamos a seguir trabajando las relaciones de Estado a Estado, como hacen dos países", dijo.
En otro tramo de su exposición, el secretario de Coordinación de Producción habló sobre la situación actual de la economía, que atraviesa un momento tenso en cuanto a su expansión, al señalar que el modelo anarcocapitalista está "basado en las exportaciones" y que "lleva tiempo y trabajo" consolidar.
Al contrario de lo que advierten todos los indicadores, que confirman la recesión, el funcionario afirmó la actividad económica "viene un poco mejor mes a mes", a lo que sumó que la baja de la inflación hace que "comience a recuperarse lo que estaba más rezagado, que era la construcción, que representa alrededor de un tercio de la industria".
"El salario real hace cuatro o cinco meses que ya está dando positivo. Para que eso se refleje y se sienta, necesita tiempo de acumulación, porque las mejoras son graduales. Yo creo que para el primer trimestre (del año que viene) se va a sentir un poco más", pronosticó Lavigne.
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