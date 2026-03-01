El conmovedor mensaje de la esposa de Nahuel Gallo: "Ya está volando a la Argentina"
María Alexandra Gómez confirmó que Nahuel Gallo se encuentra en viaje. Su hijo Víctor podrá abrazar a su padre tras 448 días de espera.
Tras la histórica excarcelación en Venezuela, la familia del gendarme argentino vive horas de inmensa felicidad. Su pareja rompió el silencio en las redes sociales y confirmó que Nahuel Gallo ya se encuentra en pleno vuelo de regreso hacia nuestro país, dejando atrás más de un año de angustia.
El emocionante anuncio en las redes sociales
Luego de la enorme tensión vivida durante el fin de semana por las herméticas negociaciones diplomáticas, María Alexandra Gómez utilizó su cuenta de la plataforma X para llevar tranquilidad y compartir la noticia más esperada por todos en Argentina.
IMPORTANTE: El comunicado de AFA tras la liberación del gendarme Nahuel Gallo: "El fútbol como puente"
En un breve pero contundente posteo publicado a las 19:07 horas de este domingo, la mujer detalló los siguientes puntos clave sobre la situación del efectivo:
-
Contacto directo: Confirmó haberse comunicado personalmente con el uniformado tras su salida de la prisión.
En viaje: Aseguró que el argentino ya está camino a casa, descartando cualquier traba de última hora en el aeropuerto.
La emoción de la familia: Destacó que el círculo íntimo transita este momento de forma muy intensa.
El reencuentro soñado: Subrayó que la larga distancia llegó a su fin y que su hijo Víctor podrá abrazar a su papá en muy pocas horas.
El fin de una larga e injusta espera para reencontrarse con Nahuel Gallo
"Gracias a todos por estar pendientes", concluyó Gómez en su emotivo mensaje público, cerrando así un doloroso capítulo de incertidumbre. Cabe recordar que el calvario de la familia había comenzado el 8 de diciembre de 2024, sumando un extenso período de detención sin pruebas concretas bajo el régimen chavista.
A partir de este momento, todas las miradas apuntan al inminente aterrizaje del vuelo en Buenos Aires, donde se concretará el abrazo que se interrumpió durante meses.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario