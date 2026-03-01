Así está hoy Nahuel Gallo tras ser liberado en Venezuela

En la fotografía se lo puede ver a Nahuel Gallo vistiendo una remera roja, pantalón de jogging gris y zapatillas, parado frente a las escalinatas de un avión privado en la pista de aterrizaje. El gendarme luce el cabello rapado y se encuentra escoltado por dos hombres de traje que formaron parte de la comitiva de rescate.