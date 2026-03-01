Así está hoy Nahuel Gallo tras ser liberado en Venezuela
Se conoció la primera imagen de Nahuel Gallo tras su liberación. La AFA agradeció a Venezuela por el puente humanitario que permitió su esperado regreso.
Tras permanecer más de 400 días detenido arbitrariamente bajo el régimen chavista, se dio a conocer la primera fotografía oficial que muestra cómo está hoy Nahuel Gallo. El gendarme argentino ya se encuentra en pleno viaje de regreso al país tras una sorpresiva e histórica gestión diplomática.
El rol de la AFA en la liberación de Nahuel Gallo
A través de sus redes sociales institucionales, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sorprendió al adjudicarse un rol clave en las negociaciones para concretar la repatriación del argentino. Bajo el lema "El Fútbol, un puente humanitario", la entidad compartió la tan esperada imagen de la víctima.
En la fotografía se lo puede ver a Nahuel Gallo vistiendo una remera roja, pantalón de jogging gris y zapatillas, parado frente a las escalinatas de un avión privado en la pista de aterrizaje. El gendarme luce el cabello rapado y se encuentra escoltado por dos hombres de traje que formaron parte de la comitiva de rescate.
En paralelo a la publicación gráfica, la entidad deportiva emitió un fuerte comunicado oficial revelando los detalles de este inusual acuerdo binacional:
Agradecimiento presidencial: La AFA expresó su "más sincero agradecimiento a la Señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez".
Sensibilidad política: Destacaron frontalmente la "sensibilidad y disposición" de la mandataria para atender esta delicada situación de manera urgente.
El deporte como herramienta: Subrayaron que esta maniobra demuestra que el deporte "puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación" frente a una acción humanitaria de semejante envergadura.
Nexos federativos: A su vez, reconocieron el papel vital de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), afirmando que fueron ellos quienes lograron "facilitar el contacto que permitió este acercamiento".
Finalmente, las autoridades concluyeron el escrito remarcando que los fuertes lazos construidos a través del fútbol son fundamentales para contribuir de manera positiva al bienestar general de ambas naciones sudamericanas.
